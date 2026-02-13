https://ria.ru/20260213/medvedev-2074125710.html
Невестка Роя Медведева назвала причину его смерти
Невестка Роя Медведева назвала причину его смерти - РИА Новости, 13.02.2026
Невестка Роя Медведева назвала причину его смерти
Российский историк Рой Медведев, предположительно, умер от сердечной недостаточности, сообщила РИА Новости его невестка Светлана. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T12:19:00+03:00
2026-02-13T12:19:00+03:00
2026-02-13T12:24:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29463/46/294634684_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_efea4ca5951789846f2e7eef571ae802.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29463/46/294634684_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_296042c64502ea099779344fad89d73a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Невестка Роя Медведева назвала причину его смерти
РИА Новости: Рой Медведев, предположительно, умер от сердечной недостаточности
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский историк Рой Медведев, предположительно, умер от сердечной недостаточности, сообщила РИА Новости его невестка Светлана.
"Причина смерти - пока нет вскрытия, я не могу вам сказать, но, скорее всего, сердечная недостаточность", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что историк умер утром 13 февраля на 101-м году жизни.