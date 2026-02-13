https://ria.ru/20260213/medved-2074271797.html
Белый медведь, родившийся в России, умер в зоопарке в Японии
Белый медведь, родившийся в России, умер в зоопарке в Японии
Зоопарк Zoorasia в японском городе Йокогама отменяет все мероприятия ко Дню белого медведя, который отмечается 27 февраля, из-за внезапной смерти белого медведя РИА Новости, 13.02.2026
РИА Новости: в зоопарке в Японии умер белый медведь Гого, родившийся в Перми
ТОКИО, 13 фев – РИА Новости. Зоопарк Zoorasia в японском городе Йокогама отменяет все мероприятия ко Дню белого медведя, который отмечается 27 февраля, из-за внезапной смерти белого медведя Гого, соболезнования принес директор зоопарка, документы есть в распоряжении РИА Новости.
"Приношу искренние соболезнования всем, кто любил полярного медведя Гого, за доставленное беспокойство и горе", - говорится в письме директора зоопарка Коити Мураты.
Гого родился в Перми
в декабре 2004 года, затем он попал в зоопарк в Осаке
, а в марте 2021 года был перевезен в Йокогаму. В зоопарке Zoorasia сейчас живет родившийся от него в 2012 году медведь Рай. Было принято решение перевести Гого в зоопарк Токусима
для дальнейшего разведения. Перед транспортировкой с соблюдением норм ему был введен наркоз и пять раз взята сперма в соответствии с мнением комитета по биоразнообразию животных Японской ассоциации зоопарков и океанариумов, осуществляющего искусственное разведение белых медведей.
Однако через час после введения наркоза у Гого произошла остановка дыхания, массаж сердца результатов не дали была констатирована смерть.
Как выяснило РИА Новости, администрация зоопарка в знак того, что тяжело переживает смерть Гого отменила все запланированные мероприятия ко Дню полярного медведя 21, 22 и 27 февраля.