Красноярские многодетные семьи смогут подтверждать свой статус через MAX - РИА Новости, 13.02.2026
09:39 13.02.2026
Красноярские многодетные семьи смогут подтверждать свой статус через MAX
Красноярские многодетные семьи смогут подтверждать свой статус через MAX
красноярский край
Новости
красноярский край, михаил котюков, общество
Красноярский край, Михаил Котюков, Общество

Красноярские многодетные семьи смогут подтверждать свой статус через MAX

КРАСНОЯРСК, 13 фев - РИА Новости. Многодетные семьи в Красноярском крае смогут подтверждать свой статус через национальный мессенджер Max, сообщает пресс-служба министерства социальной политики региона.
По ее данным, Красноярский край присоединяется к числу регионов, которые активно внедряют современные цифровые решения для поддержки семей, делая социальные гарантии более доступными и удобными.
На сессии законодательного собрания Красноярского края депутаты во втором чтении приняли законопроект, который значительно упростит процедуру подтверждения статуса многодетной семьи.
"После его подписания и вступления в силу для получения положенных льгот и мер поддержки родителям не потребуется предъявлять бумажное удостоверение – достаточно будет показать цифровой ID в мобильном приложении национальной цифровой платформы Max", - говорится в сообщении.
Данный законопроект был подготовлен по поручению губернатора края Михаила Котюкова для упрощения доступа к социальным льготам и услугам для многодетных семей. Он реализуется в рамках нацпроекта "Семья" и федерального проекта "Государство для людей", который ставит своей целью создание максимально удобной и эффективной системы взаимодействия граждан с государством.
Глава министерства соцполитики Красноярского края Ирина Пастухова отметила, что до настоящего времени подтвердить статус многодетной семьи можно было через МФЦ или портал государственных услуг. Новый механизм, основанный на использовании платформы Max, расширяет эти возможности, предлагая более современный, безопасный и удобный способ.
"После вступления закона в силу вместо того, чтобы носить с собой бумажные документы или тратить время на посещение учреждений, многодетные родители смогут подтвердить свой статус буквально в несколько касаний экрана смартфона. Это не только экономит время и силы, но и минимизирует риски потери или повреждения документов", - сказала она.
 
