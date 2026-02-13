Флик раскритиковал судейство в матче Кубка Испании с "Атлетико"

"Сколько нам ждать, семь минут? Для меня это явно не офсайд. Я вижу это по-другому. А когда гол отменяют, нам ничего не говорят. Нет никакой коммуникации. Я не понимаю, почему это офсайд. Это позор и катастрофа", - приводит слова Флика As.