Флик раскритиковал судейство в матче Кубка Испании с "Атлетико"
Флик раскритиковал судейство в матче Кубка Испании с "Атлетико" - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Флик раскритиковал судейство в матче Кубка Испании с "Атлетико"
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик назвал позорным судейство в первом матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу с мадридским "Атлетико".
испания
Флик раскритиковал судейство в матче Кубка Испании с "Атлетико"
Флик назвал позорным судейство в матче "Барселоны" и "Атлетико" в Кубке Испании
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик назвал позорным судейство в первом матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу с мадридским "Атлетико".
"Атлетико
" дома разгромил "Барселону
" со счетом 4:0. На 52-й минуте после видеопросмотра из-за офсайда был отменен гол защитника каталонской команды Пау Кубарси. Арбитрам для принятия решения понадобилось около семи минут.
"Сколько нам ждать, семь минут? Для меня это явно не офсайд. Я вижу это по-другому. А когда гол отменяют, нам ничего не говорят. Нет никакой коммуникации. Я не понимаю, почему это офсайд. Это позор и катастрофа", - приводит слова Флика As.
"Первый тайм был неудачным. Во втором мы попытались улучшить игру, но это еще не конец. Впереди еще ответный матч. Мы будем бороться за победу. Нам нужны наши болельщики на "Камп Ноу", - добавил тренер "Барселоны".
Ответный матч полуфинала Кубка Испании
между "Барселоной" и "Атлетико" пройдет 3 марта. Каталонцы являются действующими победителями турнира.