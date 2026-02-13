https://ria.ru/20260213/maslenitsa-2074302080.html
Ливанская молодежь познакомилась c традициями Масленицы
Ливанская молодежь познакомилась c традициями Масленицы - РИА Новости, 13.02.2026
Ливанская молодежь познакомилась c традициями Масленицы
Молодежное крыло российских соотечественников организовало праздничные мероприятия в "Русском доме" в Бейруте по случаю Масленицы, просветив своих ливанских... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T21:36:00+03:00
2026-02-13T21:36:00+03:00
2026-02-13T21:36:00+03:00
ливан
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932340503_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_1fad1b488a6aaa19f786987b3f681149.jpg
https://ria.ru/20260203/maslenica-2026-kakogo-chisla-2072026760.html
https://ria.ru/20260211/zaigrysh-na-maslenicu-2073696125.html
ливан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932340503_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_fdc90aa958cdd3162722216cbef4b148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, россия, общество
Ливанская молодежь познакомилась c традициями Масленицы
РИА Новости: ливанская молодежь узнала, зачем сжигают бабу на Масленицу
БЕЙРУТ, 13 фев - РИА Новости. Молодежное крыло российских соотечественников организовало праздничные мероприятия в "Русском доме" в Бейруте по случаю Масленицы, просветив своих ливанских сверстников в тонкостях русской традиции, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках мероприятия российские и ливанские дети поделились на несколько команд для участия в квестах на знание истории и традиций Масленицы. Ливанскую часть участников удивила традиция сжигания бабы, как символа окончания зимы и начала весны. Также они узнали, почему русские пекут блины в эту праздничную неделю.
Помимо викторин и квестов, участники праздничного мероприятия попробовали блины с разными традиционными начинками, выпили свежего чаю из русского самовара и познакомились с искусством хохломской росписи.
"Очень важно сегодня проводить такие мероприятия. Они специально были придуманы в формате квиза - это все помогает нашим ливанским друзьям и российским соотечественникам познакомиться с нашей культурой, узнать больше о России
и (её - ред.) традициях и, возможно, в будущем этот интерес подтолкнет (ливанскую молодежь - ред.) поступать в российские вузы", - прокомментировал РИА Новости мероприятие координатор молодежного крыла Координационного совета организаций российских соотечественников Ливана
Али Ибрагим.
Ибрагим отметил, что молодежь в Ливане с большим интересом участвует в подобных мероприятиях.
"Им (ливанцам - ред.) понравились и наши блины, и могу с уверенностью сказать, что те, кто попробовал русскую кухню, считают ее теперь одной из самых вкусных в мире", - заключил собеседник агентства.