Ливанская молодежь познакомилась c традициями Масленицы
21:36 13.02.2026
Ливанская молодежь познакомилась c традициями Масленицы
Ливанская молодежь познакомилась c традициями Масленицы
Молодежное крыло российских соотечественников организовало праздничные мероприятия в "Русском доме" в Бейруте по случаю Масленицы, просветив своих ливанских...
Ливанская молодежь познакомилась c традициями Масленицы

РИА Новости: ливанская молодежь узнала, зачем сжигают бабу на Масленицу

БЕЙРУТ, 13 фев - РИА Новости. Молодежное крыло российских соотечественников организовало праздничные мероприятия в "Русском доме" в Бейруте по случаю Масленицы, просветив своих ливанских сверстников в тонкостях русской традиции, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках мероприятия российские и ливанские дети поделились на несколько команд для участия в квестах на знание истории и традиций Масленицы. Ливанскую часть участников удивила традиция сжигания бабы, как символа окончания зимы и начала весны. Также они узнали, почему русские пекут блины в эту праздничную неделю.
Блины на масленицу - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Масленица в 2026 году: когда начинается, суть и традиции праздника
3 февраля, 19:20
Помимо викторин и квестов, участники праздничного мероприятия попробовали блины с разными традиционными начинками, выпили свежего чаю из русского самовара и познакомились с искусством хохломской росписи.
"Очень важно сегодня проводить такие мероприятия. Они специально были придуманы в формате квиза - это все помогает нашим ливанским друзьям и российским соотечественникам познакомиться с нашей культурой, узнать больше о России и (её - ред.) традициях и, возможно, в будущем этот интерес подтолкнет (ливанскую молодежь - ред.) поступать в российские вузы", - прокомментировал РИА Новости мероприятие координатор молодежного крыла Координационного совета организаций российских соотечественников Ливана Али Ибрагим.
Ибрагим отметил, что молодежь в Ливане с большим интересом участвует в подобных мероприятиях.
"Им (ливанцам - ред.) понравились и наши блины, и могу с уверенностью сказать, что те, кто попробовал русскую кухню, считают ее теперь одной из самых вкусных в мире", - заключил собеседник агентства.
Заигрыш - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Заигрыш в 2026 году: что за праздник, традиции и обычаи
11 февраля, 16:41
 
