Ливанская молодежь познакомилась c традициями Масленицы

БЕЙРУТ, 13 фев - РИА Новости. Молодежное крыло российских соотечественников организовало праздничные мероприятия в "Русском доме" в Бейруте по случаю Масленицы, просветив своих ливанских сверстников в тонкостях русской традиции, передает корреспондент РИА Новости.

В рамках мероприятия российские и ливанские дети поделились на несколько команд для участия в квестах на знание истории и традиций Масленицы. Ливанскую часть участников удивила традиция сжигания бабы, как символа окончания зимы и начала весны. Также они узнали, почему русские пекут блины в эту праздничную неделю.

Помимо викторин и квестов, участники праздничного мероприятия попробовали блины с разными традиционными начинками, выпили свежего чаю из русского самовара и познакомились с искусством хохломской росписи.

"Очень важно сегодня проводить такие мероприятия. Они специально были придуманы в формате квиза - это все помогает нашим ливанским друзьям и российским соотечественникам познакомиться с нашей культурой, узнать больше о России и (её - ред.) традициях и, возможно, в будущем этот интерес подтолкнет (ливанскую молодежь - ред.) поступать в российские вузы", - прокомментировал РИА Новости мероприятие координатор молодежного крыла Координационного совета организаций российских соотечественников Ливана Али Ибрагим.

Ибрагим отметил, что молодежь в Ливане с большим интересом участвует в подобных мероприятиях.