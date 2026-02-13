В Москве назвали даты масленичных гуляний

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Масленичные гулянья пройдут с 13 по 22 февраля в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы", мероприятия будут проходить на трех площадках: на Тверском бульваре, Болотной площади и в музее-заповеднике "Коломенское", сообщается на Масленичные гулянья пройдут с 13 по 22 февраля в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы", мероприятия будут проходить на трех площадках: на Тверском бульваре, Болотной площади и в музее-заповеднике "Коломенское", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

С 13 по 22 февраля с 13.00 до 20.00 на Тверском бульваре пройдут уличные мероприятия. Все дни будет выступать передвижной музыкальный оркестр, а актеры в ярких костюмах будут проводить хороводные игры, танцевальные состязания и конкурсы на смекалку, уточняется на сайте.

"С 19 по 22 февраля с 12.00 до 21.00 всех желающих приглашают на Болотную площадь. Рядом с павильоном "Фабрика подарков" проекта "Сделано в Москве" гостей ждут хороводы, песни, сценки и живая музыка. В павильоне можно будет приобрести тематические товары местных производителей: посуду с узорами, вышитые салфетки и скатерти. На втором этаже откроется фудкорт, где столичные рестораны предложат соленые и сладкие блины. Кроме того, пройдут занятия по росписи стекла и чайные церемонии", - добавляется в сообщении.

Кроме того, 21 и 22 февраля с 17.15 до 20.30 на сцене флагманской площадки фестиваля в музее-заповеднике "Коломенское" состоится концерт под открытым небом. В программе - танцевальные номера и исполнение традиционных русских песен.