В Москве назвали даты масленичных гуляний - РИА Новости, 13.02.2026
12:15 13.02.2026
В Москве назвали даты масленичных гуляний
В Москве назвали даты масленичных гуляний
В Москве назвали даты масленичных гуляний

В Москве масленичные гулянья пройдут с 13 по 22 февраля

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Масленичные гулянья пройдут с 13 по 22 февраля в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы", мероприятия будут проходить на трех площадках: на Тверском бульваре, Болотной площади и в музее-заповеднике "Коломенское", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В рамках фестиваля "Усадьбы Москвы" пройдут масленичные гулянья. Они состоятся на трех площадках: на Тверском бульваре, Болотной площади и в музее-заповеднике "Коломенское", - говорится в сообщении.
Блины - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Москве выбрали самые вкусные блины на Масленицу
12 февраля, 14:02
С 13 по 22 февраля с 13.00 до 20.00 на Тверском бульваре пройдут уличные мероприятия. Все дни будет выступать передвижной музыкальный оркестр, а актеры в ярких костюмах будут проводить хороводные игры, танцевальные состязания и конкурсы на смекалку, уточняется на сайте.
"С 19 по 22 февраля с 12.00 до 21.00 всех желающих приглашают на Болотную площадь. Рядом с павильоном "Фабрика подарков" проекта "Сделано в Москве" гостей ждут хороводы, песни, сценки и живая музыка. В павильоне можно будет приобрести тематические товары местных производителей: посуду с узорами, вышитые салфетки и скатерти. На втором этаже откроется фудкорт, где столичные рестораны предложат соленые и сладкие блины. Кроме того, пройдут занятия по росписи стекла и чайные церемонии", - добавляется в сообщении.
Кроме того, 21 и 22 февраля с 17.15 до 20.30 на сцене флагманской площадки фестиваля в музее-заповеднике "Коломенское" состоится концерт под открытым небом. В программе - танцевальные номера и исполнение традиционных русских песен.
Все мероприятия бесплатные и не требуют регистрации. За их расписанием можно следить в сервисе Russpass.
Толстые блины на кефире - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В арт-парке Никола-Ленивец участников конкурсов поощрят "блинкоинами"
9 февраля, 16:40
 
МоскваПразднование Масленицы
 
 
