От Николая I до Сталина: как маскарады меняли историю России

© Фото предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизма

После Отечественной войны 1812 года в моду вошел русский стиль. Из сундуков достали вещи, которые Петр I старался искоренить. При Николае I придворных дам обязали надевать на церемонии мундиры, напоминающие сарафан, и кокошники с расшитой золотом легкой шалью.

На одной из картин именно в таком наряде изображена фрейлина Александры Федоровны Мария Федоровна Ростовская, крестница поэта Державина.

"Как-то на праздник дамы вместо кокошников надели венки из цветов. Император был разгневан. Перед следующим торжеством его слуги ходили по домам и проверяли женские головные наборы", — рассказывает куратор.