От Николая I до Сталина: как маскарады меняли историю России

Картины, старинные статуэтки, куклы, веера, маски с кружевом, кокошники — 139 экспонатов из 67 музеев и частных собраний.
Выставка охватывает столетие — с 1830‑х по 1930‑е.
Первый раздел "Ветошь маскарада" — о костюмированных развлечениях в эпоху Николая I. Этого императора принято считать солдафоном, любителем строгого порядка. Но он был большим любителям маскарадов, не боялся выглядеть смешным в разных костюмах. Представал и китайским правителем — мандарином, и средневековым рыцарем, как на портрете неизвестного художника.
Николай I подавил декабрьское восстание в 1825 году и потребовал смертной казни для зачинщиков. Сын одного из декабристов Александр Муравьев не был профессиональным художником, служил судьей, казначеем. Писал в свободное время. Его автопортрет в барочном костюме — в экспозиции.
Некоторые персонажи картин — в домино. "Если у участника маскарада, например, не было денег на костюм, можно было просто накинуть такой черный плащ поверх обычной одежды", — поясняет куратор выставки Олька Юркина.
После Отечественной войны 1812 года в моду вошел русский стиль. Из сундуков достали вещи, которые Петр I старался искоренить. При Николае I придворных дам обязали надевать на церемонии мундиры, напоминающие сарафан, и кокошники с расшитой золотом легкой шалью.
На одной из картин именно в таком наряде изображена фрейлина Александры Федоровны Мария Федоровна Ростовская, крестница поэта Державина.
"Как-то на праздник дамы вместо кокошников надели венки из цветов. Император был разгневан. Перед следующим торжеством его слуги ходили по домам и проверяли женские головные наборы", — рассказывает куратор.
Однажды за завтраком жена Николая II Александра Федоровна сказала, что желает устроить бал в русском стиле к 290-летию правления Романовых. Для царской четы из Оружейной палаты привезли более 40 предметов эпохи Алексея Михайловича. Многие придворные заказывали костюмы у театральных художников.
В экспозиции представлен кокошник старшей сестры Николая II Ксении Александровны, в котором она блистала на том балу.
А Зинаида Юсупова поразила всех грациозным исполнением народного танца в традиционном костюме. Ее изображение — на тарелке мейсенского фарфора.
Александра Федоровна повелела запечатлеть на фотографиях всех участников бала. В 1904 году издали альбом. "Герои того праздника — и на карточной колоде, выпущенной в 1913-м. Ее продолжали тиражировать в советское время", — отмечает Ольга Юркина.
Елизавета Бем изобразила Александру Федоровну в русском костюме с ребенком на руках. "С середины XVIII века кормилицы обязаны были носить исключительно традиционные платья. Считалось, что так детям прививается образ родины с младенчества. Александра Федоровна же была первой за полтора столетия императрицей, выкормившей грудью всех своих детей", — уточняет куратор.
Многие художники коллекционировали русские костюмы и одевали в них своих моделей. Как, например, на картине Александра Маковского "Купчихи. Чаепитие". Платья по моде того времени, но дамы — в богато расшитых шалях и нижегородских головных уборах — косынках. "Одна такая вещь могла стоить несколько тысяч рублей. Женщины надевали их всего несколько раз в жизни, а потом складывали в сундук для следующего поколения", — говорит Ольга Юркина.
Картина "Маскарад" подписана: Л. К. Бартель-де-Вейденталь. Предполагается, что это Ладвига (или Ядвига) — польская художница и скульптор, выставлявшаяся в Москве. "Она стояла у истоков независимости страны и организации польского воинства, была основателем и руководителем польской разведки", — рассказывает куратор.
Раздел "Вокруг света" посвящен популярной на маскарадах теме. Участники переодевались испанцами, африканскими охотниками, греками, черкесами, грузинами. Например, Михаил Нестеров написал свою вторую жену Екатерину Петровну в образе итальянской монахини в традиционном головном уборе — велоне.
Восточная тема на маскарадах и в искусстве стала особенно любимой после установления в 1830-х годах торговых отношений с Китаем. "Художники исследовали эти земли и привозили массу уникальных артефактов. Живописцы изображали эти вещи, так воспитывались их вкус и насмотренность", — отмечает куратор.
На фото: фаянсовая фигура "Китайский болванчик, или Пагода".
С 1860-х в Академии художеств устраивали костюмированные балы. Мастера и студенты сами готовили проекты афиш, интерьеров, программ, пригласительных билетов.
После революции тоже были маскарады. "Как сказал Сталин на съезде стахановцев осенью 1935-го, "жить стало лучше, жить стало веселее". И в парке Горького начали проводить праздники. Первый состоялся в том же году. Дорогие билеты раскупили. Но не все гости были одеты в костюмы, поэтому на следующий год к каждому билету приложили набор из раскладной шапочки, воротника, маски, конфетти, веселых стишков", — объясняет куратор. Александра Петрова и Борис Темин запечатлели эти события.
Последний раздел посвящен хрестоматийным героям русских театров и маскарадов — Петрушке, Арлекину и Пьеро. В экспозиции есть, например, кукла Пьеро, подаренная Александром Блоком Надежде Коган-Нолле.
В силуэтах теней угадываются герои спектакля "Маскарад" партнера выставки — Театра на Таганке.
Четыре произведения — Николая Милиоти, Абрама Архипова, Фирса Журавлева и Дмитрия Стеллецкого — сопровождаются тактильными станциями для незрячих посетителей. Объемные модели дополнены ароматами по мотивам картин.
Выставка продлится до 24 мая.
