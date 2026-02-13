Участник программы "Время героев" стал замминистра спорта Крыма

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Владимир Манохин назначен заместителем министра спорта Республики Крым, сообщается в официальном Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Владимир Манохин назначен заместителем министра спорта Республики Крым, сообщается в официальном Telegram-канале проекта.

"Герой России , кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Владимир Манохин назначен заместителем министра спорта Республики Крым", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Манохин в июне 2025 года стал одним из 85 участников второго потока программы "Время героев", инициированной президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Комментируя свое назначение, Манохин отметил, что спорт - это не только физическая подготовка, это культура, которая объединяет разные поколения и народы, закаляет силу воли.

"Вместе с командой на новой должности продолжим работать над поставленными государством задачами: масштабирование массового спорта в регионе, поддержка талантливых спортсменов, развитие инклюзивного спорта, создание комфортной и доступной инфраструктуры для занятий", - заявил Манохин, слова которого приводятся в сообщении.

Его наставником в ходе обучения по программе стала министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова. По ее словам, участники специальной военной операции не словом, а делом показали преданность своей Родине и готовность защищать свою землю.

"Такие люди никогда не предадут, не забудут великие победы наших предков и будут верой и правдой сохранять конституционную целостность нашего государства", - приводятся слова Торубаровой в сообщении.

За боевые заслуги Манохин удостоен звания Герой РФ, награжден орденом Мужества и медалью "За отвагу".