17:57 13.02.2026 (обновлено: 18:00 13.02.2026)
Участник программы "Время героев" стал замминистра спорта Крыма
Участник программы "Время героев" стал замминистра спорта Крыма - РИА Новости, 13.02.2026
Участник программы "Время героев" стал замминистра спорта Крыма
Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Владимир Манохин назначен заместителем министра спорта Республики Крым, сообщается в официальном... РИА Новости, 13.02.2026
россия
республика крым
владимир путин
политика
© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/TelegramГерой России, кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Владимир Манохин
Герой России, кавалер ордена Мужества, участник программы Время героев Владимир Манохин - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/Telegram
Герой России, кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Владимир Манохин. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Владимир Манохин назначен заместителем министра спорта Республики Крым, сообщается в официальном Telegram-канале проекта.
"Герой России, кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Владимир Манохин назначен заместителем министра спорта Республики Крым", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Манохин в июне 2025 года стал одним из 85 участников второго потока программы "Время героев", инициированной президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.
Комментируя свое назначение, Манохин отметил, что спорт - это не только физическая подготовка, это культура, которая объединяет разные поколения и народы, закаляет силу воли.
"Вместе с командой на новой должности продолжим работать над поставленными государством задачами: масштабирование массового спорта в регионе, поддержка талантливых спортсменов, развитие инклюзивного спорта, создание комфортной и доступной инфраструктуры для занятий", - заявил Манохин, слова которого приводятся в сообщении.
Его наставником в ходе обучения по программе стала министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова. По ее словам, участники специальной военной операции не словом, а делом показали преданность своей Родине и готовность защищать свою землю.
"Такие люди никогда не предадут, не забудут великие победы наших предков и будут верой и правдой сохранять конституционную целостность нашего государства", - приводятся слова Торубаровой в сообщении.
За боевые заслуги Манохин удостоен звания Герой РФ, награжден орденом Мужества и медалью "За отвагу".
Ранее более 70 участников программы "Время героев" заняли новые должности.
