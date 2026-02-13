Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ прокомментировал заявление Макрона о канале связи с Россией
22:55 13.02.2026 (обновлено: 22:56 13.02.2026)
Глава РФПИ прокомментировал заявление Макрона о канале связи с Россией
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T22:55:00+03:00
2026-02-13T22:56:00+03:00
россия
франция
кирилл дмитриев
эммануэль макрон
российский фонд прямых инвестиций
в мире
россия
франция
россия, франция, кирилл дмитриев, эммануэль макрон, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, Франция, Кирилл Дмитриев, Эммануэль Макрон, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Глава РФПИ прокомментировал заявление Макрона о канале связи с Россией

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что Европа начинает менять подход к России

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о создании канала связи с Россией.
В пятницу Макрон заявил, что решил создать прямой канал связи с Россией.
"Европа начинает менять подход — опасаясь взаимодействия России и США", - написал Дмитриев в Telegram-канале.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Макрон призвал ЕС к обсуждению с Россией архитектуры евробезопасности
12 февраля, 21:04
 
РоссияФранцияКирилл ДмитриевЭммануэль МакронРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
