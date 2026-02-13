Рейтинг@Mail.ru
Макрон назвал критику ЕС в сфере свободы слова старомодной
22:54 13.02.2026
Макрон назвал критику ЕС в сфере свободы слова старомодной
Макрон назвал критику ЕС в сфере свободы слова старомодной - РИА Новости, 13.02.2026
Макрон назвал критику ЕС в сфере свободы слова старомодной
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, намекая на вице-президента США Джей Ди Вэнса, назвал критику Евросоюза в РИА Новости, 13.02.2026
Макрон назвал критику ЕС в сфере свободы слова старомодной

Макрон назвал критику ЕС в сфере свободы слова старомодной и намекнул на Вэнса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Мюнхенская конференция по безопасности
МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, намекая на вице-президента США Джей Ди Вэнса, назвал критику Евросоюза в сфере свободы слова старомодным и обременительным понятием.
В феврале 2025 года Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он выразил опасения по поводу подавления свободы слова в Великобритании и Европе. Вэнс заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к обученным животным или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой.
"В некоторых кругах Европу представляют как репрессивный континент, где свобода слова якобы не существует и где "альтернативные факты" не могут претендовать на то же место, что и сама истина — это старомодное и обременительное понятие", – сказал Макрон.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В ООН заявили о проблемах со свободой слова в Германии, пишет FAZ
6 февраля, 23:51
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
