Макрон назвал критику ЕС в сфере свободы слова старомодной

МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, намекая на вице-президента США Джей Ди Вэнса, назвал критику Евросоюза в сфере свободы слова старомодным и обременительным понятием.
В феврале 2025 года Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он выразил опасения по поводу подавления свободы слова в Великобритании и Европе. Вэнс заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к обученным животным или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой.
«
"В некоторых кругах Европу представляют как репрессивный континент, где свобода слова якобы не существует и где "альтернативные факты" не могут претендовать на то же место, что и сама истина — это старомодное и обременительное понятие", – сказал Макрон.