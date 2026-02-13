Макрон назвал критику ЕС в сфере свободы слова старомодной

МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, намекая на вице-президента США Джей Ди Вэнса, назвал критику Евросоюза в сфере свободы слова старомодным и обременительным понятием.