Рейтинг@Mail.ru
Макрон утверждает, что ЕС не шлет войска на Украину во избежание эскалации - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:48 13.02.2026 (обновлено: 23:25 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/makron-2074308900.html
Макрон утверждает, что ЕС не шлет войска на Украину во избежание эскалации
Макрон утверждает, что ЕС не шлет войска на Украину во избежание эскалации - РИА Новости, 13.02.2026
Макрон утверждает, что ЕС не шлет войска на Украину во избежание эскалации
Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что страны Евросоюза стремятся избежать эскалации конфликта с Россией и поэтому не направляют войска на Украину. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T22:48:00+03:00
2026-02-13T23:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
франция
эммануэль макрон
марк рютте
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222322_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_399f4ee0a62eaa2391518d617809f320.jpg
https://ria.ru/20251125/makron-2057343417.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222322_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_a4b929efc20c28d4ebaa5ad48de662ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, франция, эммануэль макрон, марк рютте, нато, евросоюз, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Марк Рютте, НАТО, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Макрон утверждает, что ЕС не шлет войска на Украину во избежание эскалации

Макрон: ЕС не отправляет войска на Украину, стремясь избежать эскалации с РФ

© AP Photo / PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что страны Евросоюза стремятся избежать эскалации конфликта с Россией и поэтому не направляют войска на Украину.
"С самого первого дня мы приняли решение помогать Украине... но при этом отказаться от втягивания в процесс эскалации с Россией — то есть не наносить удары по территории России и не направлять сухопутные войска. Мы по-прежнему придерживаемся этих рамок", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему страны ЕС до сих пор не направили войска на Украину.
Во время выступления в Раде 3 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сразу после мирного соглашения на Украине якобы появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех стран в НАТО, которые согласились участвовать в этом.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Макрон сделал громкое заявление об отправке французов на Украину
25 ноября 2025, 10:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронМарк РюттеНАТОЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала