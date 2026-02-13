БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что страны Евросоюза стремятся избежать эскалации конфликта с Россией и поэтому не направляют войска на Украину.
"С самого первого дня мы приняли решение помогать Украине... но при этом отказаться от втягивания в процесс эскалации с Россией — то есть не наносить удары по территории России и не направлять сухопутные войска. Мы по-прежнему придерживаемся этих рамок", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему страны ЕС до сих пор не направили войска на Украину.
Во время выступления в Раде 3 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сразу после мирного соглашения на Украине якобы появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех стран в НАТО, которые согласились участвовать в этом.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
