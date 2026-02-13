https://ria.ru/20260213/makron-2074308515.html
Макрон анонсировал консультации ЕС по позиции на переговорах с Россией
Макрон анонсировал консультации ЕС по позиции на переговорах с Россией - РИА Новости, 13.02.2026
Макрон анонсировал консультации ЕС по позиции на переговорах с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что европейские страны начнут серию консультаций для выработки общей... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T22:45:00+03:00
2026-02-13T22:45:00+03:00
2026-02-13T22:45:00+03:00
Макрон анонсировал консультации ЕС по позиции на переговорах с Россией
Макрон: ЕС начнет серию консультаций для выработки позиции на переговорах с РФ
БРЮССЕЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что европейские страны начнут серию консультаций для выработки общей позиции по вопросам вооружений и контроля над ними в преддверии возможных переговоров с Россией.
"Все эти вопросы должны быть тщательно подготовлены европейцами, потому что мы будем за столом этих переговоров - и должны быть к ним готовы. Раньше подобные договоры заключались без участия европейцев, для европейцев, а затем разрывались без их согласия. Мы не должны повторять эту ошибку. Поэтому я предлагаю запустить серию консультаций по этому вопросу, которые мы уже начали с британскими и немецкими коллегами и расширим на весь европейский формат", - сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин
объявил, что после истечения срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США
ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Ранее в СМИ появились сообщения, что РФ и США предварительно договорились о возможности придерживаться ограничений еще полгода после истечения срока действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях 5 февраля.
Трамп, в свою очередь, предложил разработать новое, усовершенствованное соглашение по стратегическим вооружениям с Россией вместо продления ДСНВ.