Макрон принял решение создать прямой канал связи с Россией
Макрон принял решение создать прямой канал связи с Россией - РИА Новости, 13.02.2026
Макрон принял решение создать прямой канал связи с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение создать "прямой канал связи с Россией". РИА Новости, 13.02.2026
Макрон принял решение создать прямой канал связи с Россией
Макрон заявил, что принял решение создать прямой канал связи с РФ