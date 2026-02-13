Рейтинг@Mail.ru
Макрон принял решение создать прямой канал связи с Россией - РИА Новости, 13.02.2026
22:42 13.02.2026
Макрон принял решение создать прямой канал связи с Россией
Макрон принял решение создать прямой канал связи с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение создать "прямой канал связи с Россией". РИА Новости, 13.02.2026
Макрон принял решение создать прямой канал связи с Россией

© AP Photo / Julien de Rosa, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение создать "прямой канал связи с Россией".
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он заявил, что достижение мира на Украине "невозможно без участия европейцев".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Макрон призвал ЕС к обсуждению с Россией архитектуры евробезопасности
12 февраля, 21:04
"Поэтому я решил установить прямой канал связи с Россией при полной прозрачности для Украины, наших европейских партнеров и американских союзников", - сказал он.
Ранее Макрон уже заявлял о необходимости возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Как заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, европейцы после долгих и тщетных попыток "отменить" Россию начали рассуждать о неизбежности диалога с РФ, после того как почувствовали грядущий крах Украины. Макрон ранее заявил, что предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией. До этого его дипломатический советник Эммануэль Бонн посетил Москву.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
МИД рассказал, что стоит за желанием Макрона восстановить диалог с Россией
12 февраля, 11:10
 
