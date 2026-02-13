Франция и Британия обсуждают создание нового поколения дальнобойных ракет

БРЮССЕЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Франция, Великобритания и Германия обсуждают создание нового поколения дальнобойных ракет.
"Что касается дипломатического решения, я, возможно, хотел бы отметить, что, несмотря на прекращение действия Договора о РСМД, это позволит нам закрыть существующий разрыв. И крайне важны обсуждения, которые мы ведём с Великобританией, Германией, а также со многими другими европейскими участниками, с целью создания нового поколения дальнобойных ракет, которые дадут Европе новое преимущество", - сказал он.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. В соответствии с договором СССР и США должны были в течение трех лет уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1 тысячи - 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до 1 тысячи километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.
США вышли из ДРСМД в 2019 году. В том же году Россия приостановила свое участие в договоре. Четвертого августа 2025 года МИД РФ заявил, что Россия отказывается от обязательств по ДРСМД.
