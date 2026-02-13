Рейтинг@Mail.ru
Макрон рассказал о подготовке гарантий безопасности для Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/makron-2074306177.html
Макрон рассказал о подготовке гарантий безопасности для Украины
Макрон рассказал о подготовке гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 13.02.2026
Макрон рассказал о подготовке гарантий безопасности для Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военный штаб так называемой "коалиции желающих" завершает подготовку гарантий безопасности для Украины.
2026-02-13T22:23:00+03:00
2026-02-13T22:23:00+03:00
украина
россия
франция
эммануэль макрон
нато
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058039170_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_93f64c17bce145c65ec575556d63736a.jpg
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073759396.html
украина
россия
франция
Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Макрон рассказал о подготовке гарантий безопасности для Украины

Макрон: коалиция желающих завершает подготовку гарантий безопасности для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военный штаб так называемой "коалиции желающих" завершает подготовку гарантий безопасности для Украины.
"Мы организовались, чтобы поддержать Украину, и мы это сделали. В январе мы с четким политическим мандатом завершили разработку гарантий безопасности, которые можно реализовать на следующий день после установления мира. Чтобы сделать этот мир устойчивым, наш военный персонал завершает работу с гарантиями и обеспечением мониторинга со стороны США", - сказал Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
