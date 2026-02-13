Макрон рассказал о подготовке гарантий безопасности для Украины

ПАРИЖ, 13 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военный штаб так называемой "коалиции желающих" завершает подготовку гарантий безопасности для Украины.
"Мы организовались, чтобы поддержать Украину, и мы это сделали. В январе мы с четким политическим мандатом завершили разработку гарантий безопасности, которые можно реализовать на следующий день после установления мира. Чтобы сделать этот мир устойчивым, наш военный персонал завершает работу с гарантиями и обеспечением мониторинга со стороны США", - сказал Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.