Макрон заявил, что мир на Украине невозможен без европейцев в переговорах - РИА Новости, 13.02.2026
22:08 13.02.2026 (обновлено: 23:44 13.02.2026)
Макрон заявил, что мир на Украине невозможен без европейцев в переговорах
Макрон заявил, что мир на Украине невозможен без европейцев в переговорах
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир на Украине невозможен без участия европейцев за столом переговоров. РИА Новости, 13.02.2026
в мире
россия
украина
франция
эммануэль макрон
дмитрий полянский
обсе
мирный план сша по украине
в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, дмитрий полянский, обсе, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Дмитрий Полянский, ОБСЕ, Мирный план США по Украине
Макрон заявил, что мир на Украине невозможен без европейцев в переговорах

Макрон: мир на Украине невозможен без участия европейцев за столом переговоров

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир на Украине невозможен без участия европейцев за столом переговоров.
"Европейцам придется согласиться на любую возможную сделку, потому что они будут неотъемлемой частью любых гарантий безопасности, любого пакета мер по обеспечению экономического благополучия, любого смягчения санкций, любых решений о европейском будущем Украины, без европейцев мира не будет. Я хочу быть предельно ясным. Вы можете вести переговоры без европейцев, если хотите, но это не приведет к миру", - сказал Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он подчеркнул, что Европа должна быть включена в любой будущий канал коммуникаций между Россией, Украиной и США.
"Мы будем частью решения, и мы должны быть частью дискуссии. У нас есть свои собственные интересы в этом вопросе. Мы будем их отстаивать, особенно когда речь идет о будущем стратегической стабильности на нашем континенте", - добавил президент.
Как заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, европейцы после долгих и тщетных попыток "отменить" Россию начали рассуждать о неизбежности диалога с РФ, после того как почувствовали грядущий крах Украины. Макрон ранее заявил, что предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией. До этого его дипломатический советник Эммануэль Бонн посетил Москву.
В миреРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронДмитрий ПолянскийОБСЕМирный план США по Украине
 
 
