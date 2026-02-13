Макрон запутался в количестве пакетов санкций ЕС против России

МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, запутался в количестве пакетов ограничительных мер, которые принял Европейский союз против России.

"Мы ввели двадцать пакетов санкций против России и полностью перестроили нашу экономическую модель, чтобы уменьшить зависимость от России", – сказал французский лидер. В действительности ЕС ввел против России лишь 19 пакетов санкций.

Несмотря на это заявление, Макрон в дальнейшем заговорил о 20-м пакете санкций, как еще не принятом пакете мер. В частности, французский лидер призвал ЕС нанести удар по энергетическому и финансовому секторам России, а также по танкерам с российской нефтью в рамках нового пакета ограничительных мер.

"Мы должны продолжать борьбу с российской военной экономикой. Мы в ЕС готовим 20-й пакет санкций (против России -ред.), который ориентирован на энергетический и финансовый секторы. И мы должны продолжать более жестко наносить удары по российскому теневому флоту", – сказал Макрон.

Глава евродипломатии Кая Каллас 20 ноября 2025 года заявила, что Евросоюз намерен завершить работу над 20-м пакетом санкций против России в феврале.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года.