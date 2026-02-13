https://ria.ru/20260213/makron-2074303847.html
Макрон запутался в количестве пакетов санкций ЕС против России
Макрон запутался в количестве пакетов санкций ЕС против России - РИА Новости, 13.02.2026
Макрон запутался в количестве пакетов санкций ЕС против России
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, запутался в количестве пакетов ограничительных мер, которые принял... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T22:06:00+03:00
2026-02-13T22:06:00+03:00
2026-02-13T22:06:00+03:00
в мире
россия
франция
москва
эммануэль макрон
кайя каллас
евросоюз
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222322_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_399f4ee0a62eaa2391518d617809f320.jpg
https://ria.ru/20260212/rossiyane-2073881674.html
https://ria.ru/20251219/frantsiya-2063091001.html
россия
франция
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222322_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_a4b929efc20c28d4ebaa5ad48de662ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, москва, эммануэль макрон, кайя каллас, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, Франция, Москва, Эммануэль Макрон, Кайя Каллас, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности
Макрон запутался в количестве пакетов санкций ЕС против России
Макрон на Мюнхенской конференции запутался в количестве санкций ЕС против России
МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, запутался в количестве пакетов ограничительных мер, которые принял Европейский союз против России.
"Мы ввели двадцать пакетов санкций против России
и полностью перестроили нашу экономическую модель, чтобы уменьшить зависимость от России", – сказал французский лидер. В действительности ЕС
ввел против России лишь 19 пакетов санкций.
Несмотря на это заявление, Макрон
в дальнейшем заговорил о 20-м пакете санкций, как еще не принятом пакете мер. В частности, французский лидер призвал ЕС нанести удар по энергетическому и финансовому секторам России, а также по танкерам с российской нефтью в рамках нового пакета ограничительных мер.
"Мы должны продолжать борьбу с российской военной экономикой. Мы в ЕС готовим 20-й пакет санкций (против России -ред.), который ориентирован на энергетический и финансовый секторы. И мы должны продолжать более жестко наносить удары по российскому теневому флоту", – сказал Макрон.
Глава евродипломатии Кая Каллас
20 ноября 2025 года заявила, что Евросоюз намерен завершить работу над 20-м пакетом санкций против России в феврале.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.