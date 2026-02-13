Рейтинг@Mail.ru
Сенатор назвал планы Макрона по диалогу с Россией русофобским похмельем
14:49 13.02.2026
Сенатор назвал планы Макрона по диалогу с Россией русофобским похмельем
Сенатор назвал планы Макрона по диалогу с Россией русофобским похмельем - РИА Новости, 13.02.2026
Сенатор назвал планы Макрона по диалогу с Россией русофобским похмельем
в мире
москва
россия
париж
эммануэль макрон
владимир путин
дмитрий песков
в мире, москва, россия, париж, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Москва, Россия, Париж, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Сенатор назвал планы Макрона по диалогу с Россией русофобским похмельем

РИА Новости: сенатор назвал планы Макрона по диалогу с РФ русофобским похмельем

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Планы президента Франции Эммануэля Макрона по возобновлению после длительного перерыва общения с Россией являются признаком русофобского похмелья приходящей в себя Европы, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк, представляющий в верхней палате российского парламента Херсонскую область.
Макрон ранее призвал Евросоюз проработать собственную позицию по архитектуре европейской безопасности после конфликта на Украине, чтобы быть готовыми к обсуждению этого вопроса с Россией. До этого он предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией.
"Такие заявления одного из лидеров ЕС, даже если это просто полемика, в любом случае русофобское похмелье и признание верности политики России. Европа сама прервала диалог с Россией, надеясь на ее поражение. А теперь понемногу приходит в себя", - сказал Басюк РИА Новости.
При этом, по его словам, запоздалое прозрение Макрона не повод расслабляться.
На прошлой неделе Макрон заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет. Москва неоднократно подчеркивала открытость и готовность к диалогу.
СМИ: Мерц решил отомстить Макрону из-за Украины
