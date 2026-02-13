СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Планы президента Франции Эммануэля Макрона по возобновлению после длительного перерыва общения с Россией являются признаком русофобского похмелья приходящей в себя Европы, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк, представляющий в верхней палате российского парламента Херсонскую область.

Макрон ранее призвал Евросоюз проработать собственную позицию по архитектуре европейской безопасности после конфликта на Украине, чтобы быть готовыми к обсуждению этого вопроса с Россией. До этого он предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией.

"Такие заявления одного из лидеров ЕС, даже если это просто полемика, в любом случае русофобское похмелье и признание верности политики России. Европа сама прервала диалог с Россией, надеясь на ее поражение. А теперь понемногу приходит в себя", - сказал Басюк РИА Новости.

При этом, по его словам, запоздалое прозрение Макрона не повод расслабляться.