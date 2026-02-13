https://ria.ru/20260213/makron-2074181241.html
Сенатор назвал планы Макрона по диалогу с Россией русофобским похмельем
Сенатор назвал планы Макрона по диалогу с Россией русофобским похмельем - РИА Новости, 13.02.2026
Сенатор назвал планы Макрона по диалогу с Россией русофобским похмельем
Планы президента Франции Эммануэля Макрона по возобновлению после длительного перерыва общения с Россией являются признаком русофобского похмелья приходящей в...
2026-02-13T14:49:00+03:00
Сенатор назвал планы Макрона по диалогу с Россией русофобским похмельем
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Планы президента Франции Эммануэля Макрона по возобновлению после длительного перерыва общения с Россией являются признаком русофобского похмелья приходящей в себя Европы, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк, представляющий в верхней палате российского парламента Херсонскую область.
Макрон ранее призвал Евросоюз проработать собственную позицию по архитектуре европейской безопасности после конфликта на Украине, чтобы быть готовыми к обсуждению этого вопроса с Россией. До этого он предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией.
"Такие заявления одного из лидеров ЕС, даже если это просто полемика, в любом случае русофобское похмелье и признание верности политики России. Европа сама прервала диалог с Россией, надеясь на ее поражение. А теперь понемногу приходит в себя", - сказал Басюк РИА Новости.
При этом, по его словам, запоздалое прозрение Макрона
не повод расслабляться.
На прошлой неделе Макрон заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным
. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, в свою очередь, сообщил, что Москва
и Париж
ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет. Москва неоднократно подчеркивала открытость и готовность к диалогу.