11:05 13.02.2026
в мире
франция
германия
берлин (город)
эммануэль макрон
фридрих мерц
politico
bild
в мире, франция, германия, берлин (город), эммануэль макрон, фридрих мерц, politico, bild, евросоюз
В мире, Франция, Германия, Берлин (город), Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Politico, Bild, Евросоюз
Макрон опроверг сообщения о разногласиях с Мерцем

Макрон заявил, что всегда был в хороших отношениях с Мерцем

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Лидер Франции Эммануэль Макрон на фоне сообщений в СМИ о разногласиях с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что всегда состоял в хороших отношениях с последним.
Как писало немецкое издание Handelsblatt, разногласия между Берлином и Парижем парализуют Европу, Евросоюз рискует быть стертым в порошок.
"Да... всегда", - заявил Макрон, рассмеявшись, отвечая на вопрос издания Politico о том, стали ли они, появившись рядом друг с другом, хорошими друзьями.
Ранее немецкая газета Bild писала, что Макрон сам загнал себя в изоляцию в преддверии саммита Евросоюза - этому послужили несколько обстоятельств, в том числе голосование Франции против соглашения ЕС с Меркосур и критика в адрес Мерца за его желание использовать замороженные российские активы для финансирования Киева.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
СМИ: Мерц решил отомстить Макрону из-за Украины
Вчера, 03:17
 
