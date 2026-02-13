https://ria.ru/20260213/makron-2074107546.html
Макрон опроверг сообщения о разногласиях с Мерцем
Лидер Франции Эммануэль Макрон на фоне сообщений в СМИ о разногласиях с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что всегда состоял в хороших отношениях с... РИА Новости, 13.02.2026
Макрон заявил, что всегда был в хороших отношениях с Мерцем