В Магадане из-за крыс загорелся автомобиль
В Магадане из-за крыс загорелся автомобиль
Пожарные в Магадане потушили загоревшийся во время движения автомобиль, выяснилось, что под капотом крысы свили гнездо, чем спровоцировали возгорание, сообщило... РИА Новости, 13.02.2026
происшествия, магадан, россия, авто
МАГАДАН, 13 фев - РИА Новости. Пожарные в Магадане потушили загоревшийся во время движения автомобиль, выяснилось, что под капотом крысы свили гнездо, чем спровоцировали возгорание, сообщило ГУМЧС России по региону.
"Водитель во время движения заметил дым под капотом, остановился и приступил к тушению. Очевидцы вызвали пожарных. В считанные минуты огнеборцы были на месте. Они убедились, что возгорание ликвидировано полностью и помогли водителю отключить аккумуляторную батарею. Огнем поврежден моторный отсек на площади один квадратный метр", - говорится в сообщении.
Дознаватели выяснили, что владелец долго не заглядывал под капот автомобиля.
"За это время грызуны свили там гнездо из легковоспламеняющихся материалов. По предварительным данным, во время движения крысиное гнездо загорелось", - добавляет ведомство.