В Магадане из-за крыс загорелся автомобиль
18:11 13.02.2026
В Магадане из-за крыс загорелся автомобиль
В Магадане из-за крыс загорелся автомобиль
Пожарные в Магадане потушили загоревшийся во время движения автомобиль, выяснилось, что под капотом крысы свили гнездо, чем спровоцировали возгорание
В Магадане из-за крыс загорелся автомобиль

В Магадане под капотом автомобиля во время движения загорелось гнездо крысы

МАГАДАН, 13 фев - РИА Новости. Пожарные в Магадане потушили загоревшийся во время движения автомобиль, выяснилось, что под капотом крысы свили гнездо, чем спровоцировали возгорание, сообщило ГУМЧС России по региону.
«

"Водитель во время движения заметил дым под капотом, остановился и приступил к тушению. Очевидцы вызвали пожарных. В считанные минуты огнеборцы были на месте. Они убедились, что возгорание ликвидировано полностью и помогли водителю отключить аккумуляторную батарею. Огнем поврежден моторный отсек на площади один квадратный метр", - говорится в сообщении.

Дознаватели выяснили, что владелец долго не заглядывал под капот автомобиля.
"За это время грызуны свили там гнездо из легковоспламеняющихся материалов. По предварительным данным, во время движения крысиное гнездо загорелось", - добавляет ведомство.
