13:45 13.02.2026 (обновлено: 15:33 13.02.2026)
Некоторые произведения в Лувре могли повредиться из-за протечки, пишут СМИ
Некоторые произведения в Лувре могли повредиться из-за протечки, пишут СМИ
лувр, в мире, франция, париж
Некоторые произведения в Лувре могли повредиться из-за протечки, пишут СМИ

Люди у входа в Лувр
Люди у входа в Лувр. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Крупная протечка воды произошла в парижском Лувре, в результате чего несколько залов музея пришлось закрыть, а некоторые произведения могли быть повреждены, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
"Затопление, которое технические команды Лувра охарактеризовали как "чрезвычайную ситуацию", произошло в ночь с четверга на пятницу в зале, где размещаются произведения, в частности, XV и XVI веков... На сайте музея уже сообщается, что "залы с 706 по 708 в настоящее время закрыты"... Один из источников заявил BFMTV, что "произведения, на первый взгляд, повреждены", - сообщает телеканал.
Полицейский у здания Лувра в Париже, Франция
Появились подробности ограбления Лувра
19 января, 14:28
19 января, 14:28
Как отмечается, в связи с возможными повреждениями была назначена экспертиза.
Согласно телеканалу, протечка произошла в залу 707 под названием "Дюшатель", где размещаются полотна итальянских художников эпохи Возрождения Бернардино Луини и Фра Беато Анджелико, а также мастера французского ампира Шарля Мейнье.
По данным телеканала, в качестве экстренной меры на месте происшествия были установлены строительные леса. Предполагается, что источник протечки находится на верхнем этаже, она могла быть вызвана неисправной трубой. Согласно источникам, потолок сильно поврежден, в связи с чем необходимо закрыть помещение на неопределенный срок, добавляет телеканал.
Осенью 2025 года Лувр пережил несколько скандалов, связанных с чередой аварий из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водных коммуникаций. Музей также пережил громкое ограбление. Злоумышленники 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения. Украденные драгоценности пока так и не были найдены. Расследование продолжается.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Полиция Франции
Французская полиция раскрыла сеть мошенников в Лувре
12 февраля, 22:12
12 февраля, 22:12
 
