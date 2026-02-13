Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу курской Корпорации развития хотят приговорить к 9,5 года - РИА Новости, 13.02.2026
11:55 13.02.2026 (обновлено: 12:26 13.02.2026)
Экс-главу курской Корпорации развития хотят приговорить к 9,5 года
Экс-главу курской Корпорации развития хотят приговорить к 9,5 года - РИА Новости, 13.02.2026
Экс-главу курской Корпорации развития хотят приговорить к 9,5 года
Государственный обвинитель запросила по уголовному делу о хищениях на строительстве фортификаций в Курской области для экс-гендиректора Корпорации развития... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T11:55:00+03:00
2026-02-13T12:26:00+03:00
происшествия
курская область
владимир лукин
курская область
Новости
ru-RU
происшествия, курская область, владимир лукин
Происшествия, Курская область, Владимир Лукин
Экс-главу курской Корпорации развития хотят приговорить к 9,5 года

Прокурор запросила для экс-главы курской Корпорации развития Лукина 9,5 года

© Фото : Корпорация Развития Курской областиВладимир Лукин
Владимир Лукин - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : Корпорация Развития Курской области
Владимир Лукин. Архивное фото
КУРСК , 13 фев - РИА Новости. Государственный обвинитель запросила по уголовному делу о хищениях на строительстве фортификаций в Курской области для экс-гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина 9,5 лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда.
"Прошу суд признать Лукина Владимира Валерьевича виновным... И назначить ему наказание в виде девяти лет и 6 месяцев лишения свободы... И назначить штраф в сумме 10 миллионов рублей", - сказала прокурор в зале суда.
Курский суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
Хинштейн прокомментировал упразднение корпорации развития Курской области
ПроисшествияКурская областьВладимир Лукин
 
 
Версия 2023.1 Beta
