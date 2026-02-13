Экс-главу курской Корпорации развития хотят приговорить к 9,5 года

КУРСК , 13 фев - РИА Новости. Государственный обвинитель запросила по уголовному делу о хищениях на строительстве фортификаций в Курской области для экс-гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина 9,5 лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда.

"Прошу суд признать Лукина Владимира Валерьевича виновным... И назначить ему наказание в виде девяти лет и 6 месяцев лишения свободы... И назначить штраф в сумме 10 миллионов рублей", - сказала прокурор в зале суда.