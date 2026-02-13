Лукашенко пообещал "драть шкуру" с ответственных за подготовку военных

МИНСК, 13 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после посещения стрельб на полигоне пообещал "драть шкуру" с командиров, ответственных за подготовку солдат.

В пятницу в рамках инспекции вооруженных сил президент побывал на военном полигоне в Минской области . Он наблюдал за учебными стрельбами из стрелкового оружия и остался не слишком доволен результатами.

« "Пускай работают дальше. Мы посмотрим, как твою жизнь усложнить. Мы тебе усложнять будем сейчас жизнь. Так что не расслабляйся. Ну а с комбатов, конечно, шкуру будем по-мужски драть", - приводит слова Лукашенко, сказанные сопровождавшему его министру обороны Белоруссии Виктору Хренину, агентство Белта.

Лукашенко подчеркнул, что от наблюдений на стрельбище у него мало радости. "Стреляют, видят мишени. Будем считать, что так себе", - заявил глава государства.

Он также предположил, что одной из причин ситуации могло стать волнение военнослужащих, которых не выбирали специально для участия в стрельбах в присутствии президента.

"Волнуются, конечно, - президент стоит за спиной. Я понимаю, что волнение определенное есть. Ну, так на так - где-то попали, где-то промахнулись", - сказал Лукашенко.

Оценивая инспекцию выполнения стрелковых упражнений, министр обороны Виктор Хренин признал, что "один стрелок не лучшим образом отстрелял, другой - получше"