Лукашенко пообещал "драть шкуру" с ответственных за подготовку военных - РИА Новости, 14.02.2026
23:06 13.02.2026 (обновлено: 00:11 14.02.2026)
Лукашенко пообещал "драть шкуру" с ответственных за подготовку военных
Лукашенко пообещал "драть шкуру" с ответственных за подготовку военных
в мире
белоруссия
минская область
александр лукашенко
виктор хренин
в мире, белоруссия, минская область, александр лукашенко, виктор хренин
В мире, Белоруссия, Минская область, Александр Лукашенко, Виктор Хренин
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 13 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после посещения стрельб на полигоне пообещал "драть шкуру" с командиров, ответственных за подготовку солдат.
В пятницу в рамках инспекции вооруженных сил президент побывал на военном полигоне в Минской области. Он наблюдал за учебными стрельбами из стрелкового оружия и остался не слишком доволен результатами.
"Пускай работают дальше. Мы посмотрим, как твою жизнь усложнить. Мы тебе усложнять будем сейчас жизнь. Так что не расслабляйся. Ну а с комбатов, конечно, шкуру будем по-мужски драть", - приводит слова Лукашенко, сказанные сопровождавшему его министру обороны Белоруссии Виктору Хренину, агентство Белта.

Лукашенко подчеркнул, что от наблюдений на стрельбище у него мало радости. "Стреляют, видят мишени. Будем считать, что так себе", - заявил глава государства.
Он также предположил, что одной из причин ситуации могло стать волнение военнослужащих, которых не выбирали специально для участия в стрельбах в присутствии президента.
"Волнуются, конечно, - президент стоит за спиной. Я понимаю, что волнение определенное есть. Ну, так на так - где-то попали, где-то промахнулись", - сказал Лукашенко.
Оценивая инспекцию выполнения стрелковых упражнений, министр обороны Виктор Хренин признал, что "один стрелок не лучшим образом отстрелял, другой - получше"
"Но это так и будет (в ходе боевых действий - ред.). Кто-то лучше подготовлен, кто-то хуже", - считает Хренин.
