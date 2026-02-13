Рейтинг@Mail.ru
17:53 13.02.2026 (обновлено: 17:59 13.02.2026)
Лукашенко призвал военнослужащих быть готовыми ко всему
в мире, белоруссия, минская область, александр лукашенко, виктор хренин, александр вольфович
В мире, Белоруссия, Минская область, Александр Лукашенко, Виктор Хренин, Александр Вольфович
Лукашенко призвал военнослужащих быть готовыми ко всему

Лукашенко призвал военных быть готовыми к нападению противника

© Фото : Пул ПервогоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на командно-наблюдательном пункте в Минской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на командно-наблюдательном пункте в Минской области
© Фото : Пул Первого
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на командно-наблюдательном пункте в Минской области
МИНСК, 13 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал военнослужащих учиться воевать и быть готовыми к нападению противника, видеофрагмент с заявлением главы государства во время посещения полигона в Минской области опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко в пятницу в рамках проверки вооруженных сил посетил военный полигон в Минской области, где присутствовал на учебных стрельбах из стрелкового оружия, результатами которых остался не очень доволен. Лукашенко осмотрел также блиндажи личного состава, где были и несколько девушек-военнослужащих.
Масштабная проверка Вооружённых Сил Республики Беларусь. 16 января 2026 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Белоруссии началась внезапная масштабная проверка армии
16 января, 11:01
Президент поинтересовался как настроение у ребят и "у девчонок. После того, как министр обороны Виктор Хренин и госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович доложили, что "настрой хороший, настроение боевое и морально-психологическое состояние высокое", президент сказал военнослужащим, что они должны учиться своем делу.
"Ребята, вы должны учиться своему делу. Надо учиться обязательно. У нас никто спрашивать не будет, когда и как воевать. Наоборот, будут искать возможность нас атаковать неожиданно. Я не говорю, что это завтра будет. Но я не могу вам сказать, что этого не будет вообще. Поэтому мы готовимся", - сказал глава государства.
Лукашенко подчеркнул, что проверку проходят все, даже министр обороны и госсекретарь.
В Вооруженных силах Белоруссии по поручению президента с 16 января проходит внезапная проверка боеготовности. Она находится на личном контроле главнокомандующего. По словам Александра Лукашенко, проверка готовности в вооруженных силах Белоруссии будет проходить до весны.
Все нормативы ты отработаешь. Лукашенко пообещал генералам устроить проверку - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Лукашенко пообещал проверить физическую подготовку министра обороны
Вчера, 16:46
 
