Лукашенко призвал военнослужащих быть готовыми ко всему

МИНСК, 13 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал военнослужащих учиться воевать и быть готовыми к нападению противника, видеофрагмент с заявлением главы государства во время посещения полигона в Минской области опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко в пятницу в рамках проверки вооруженных сил посетил военный полигон в Минской области, где присутствовал на учебных стрельбах из стрелкового оружия, результатами которых остался не очень доволен. Лукашенко осмотрел также блиндажи личного состава, где были и несколько девушек-военнослужащих.
Президент поинтересовался как настроение у ребят и "у девчонок. После того, как министр обороны Виктор Хренин и госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович доложили, что "настрой хороший, настроение боевое и морально-психологическое состояние высокое", президент сказал военнослужащим, что они должны учиться своем делу.
«
"Ребята, вы должны учиться своему делу. Надо учиться обязательно. У нас никто спрашивать не будет, когда и как воевать. Наоборот, будут искать возможность нас атаковать неожиданно. Я не говорю, что это завтра будет. Но я не могу вам сказать, что этого не будет вообще. Поэтому мы готовимся", - сказал глава государства.
Лукашенко подчеркнул, что проверку проходят все, даже министр обороны и госсекретарь.
В Вооруженных силах Белоруссии по поручению президента с 16 января проходит внезапная проверка боеготовности. Она находится на личном контроле главнокомандующего. По словам Александра Лукашенко, проверка готовности в вооруженных силах Белоруссии будет проходить до весны.