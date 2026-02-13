Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко пообещал проверить физическую подготовку министра обороны - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 13.02.2026 (обновлено: 18:30 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/lukashenko-2074220416.html
Лукашенко пообещал проверить физическую подготовку министра обороны
Лукашенко пообещал проверить физическую подготовку министра обороны - РИА Новости, 13.02.2026
Лукашенко пообещал проверить физическую подготовку министра обороны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал оценить физическую подготовку министра обороны Виктора Хренина, а также высших офицеров Генштаба. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T16:46:00+03:00
2026-02-13T18:30:00+03:00
в мире
белоруссия
минская область
александр лукашенко
виктор хренин
александр вольфович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074245991_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_b4855800eb7de4e4ff27484c7a8d379c.jpg
https://ria.ru/20260116/belorussiya-2068257013.html
https://ria.ru/20260130/lukashenko-2071210908.html
белоруссия
минская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Все нормативы ты отработаешь". Лукашенко пообещал генералам устроить проверку
Лукашенко пообещал серьезную проверку генералам. Еще есть время на тренировки.
2026-02-13T16:46
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074245991_169:0:1609:1080_1920x0_80_0_0_4b0b2ce3921a809de7c35762ccf2fd99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минская область, александр лукашенко, виктор хренин, александр вольфович
В мире, Белоруссия, Минская область, Александр Лукашенко, Виктор Хренин, Александр Вольфович
Лукашенко пообещал проверить физическую подготовку министра обороны

Лукашенко пообещал проверить физическую подготовку главы МО Хренина

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 13 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал оценить физическую подготовку министра обороны Виктора Хренина, а также высших офицеров Генштаба.
"Мы тебя проверим. Уже не будем дергать в эту морозную зиму, хотя у меня замысел был такой. <...> Но мы тебя проверим, может быть, в мае, может, в июне. <...> Все нормативы ты отработаешь. И генералы Генштаба твоего тоже побегут. Вольфович (госсекретарь Совета безопасности. — Прим. ред.) впереди, а вы следом", — сказал глава государства на видео, опубликованном Telegram-каналом "Пул Первого".
Масштабная проверка Вооружённых Сил Республики Беларусь. 16 января 2026 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Белоруссии началась внезапная масштабная проверка армии
16 января, 11:01

Сегодня Лукашенко оценил подготовку армии на полигоне в Минской области. Он в том числе присутствовал на учебных стрельбах, результатами которых остался недоволен.

В ответ на реплику Александра Вольфовича, что Хренин бегает на лыжах, президент предложил включить и этот вид спорта в проверку.
"Как раз сейчас зима такая. <...> Ну а про комбатов, комбригов тут и речи быть не может (для них также не будет исключения. — Прим. ред.)", — добавил он.
Сам белорусский лидер регулярно играет в хоккей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Зряплаты" в Белоруссии не будет, предупредил Лукашенко
30 января, 13:09
 
В миреБелоруссияМинская областьАлександр ЛукашенкоВиктор ХренинАлександр Вольфович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала