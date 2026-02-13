Лукашенко пообещал проверить физическую подготовку министра обороны

МИНСК, 13 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал оценить физическую подготовку министра обороны Виктора Хренина, а также высших офицеров Генштаба.
"Мы тебя проверим. Уже не будем дергать в эту морозную зиму, хотя у меня замысел был такой. <...> Но мы тебя проверим, может быть, в мае, может, в июне. <...> Все нормативы ты отработаешь. И генералы Генштаба твоего тоже побегут. Вольфович (госсекретарь Совета безопасности. — Прим. ред.) впереди, а вы следом", — сказал глава государства на видео, опубликованном Telegram-каналом "Пул Первого".
Сегодня Лукашенко оценил подготовку армии на полигоне в Минской области. Он в том числе присутствовал на учебных стрельбах, результатами которых остался недоволен.
В ответ на реплику Александра Вольфовича, что Хренин бегает на лыжах, президент предложил включить и этот вид спорта в проверку.
"Как раз сейчас зима такая. <...> Ну а про комбатов, комбригов тут и речи быть не может (для них также не будет исключения. — Прим. ред.)", — добавил он.
Сам белорусский лидер регулярно играет в хоккей.
