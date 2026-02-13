Лукашенко пообещал проверить физическую подготовку министра обороны

Сегодня Лукашенко оценил подготовку армии на полигоне в Минской области. Он в том числе присутствовал на учебных стрельбах, результатами которых остался недоволен.

"Как раз сейчас зима такая. <...> Ну а про комбатов, комбригов тут и речи быть не может (для них также не будет исключения. — Прим. ред.)", — добавил он.