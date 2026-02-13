Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко прибыл на военный полигон в Белоруссии
10:07 13.02.2026 (обновлено: 10:39 13.02.2026)
Лукашенко прибыл на военный полигон в Белоруссии
Лукашенко прибыл на военный полигон в Белоруссии - РИА Новости, 13.02.2026
Лукашенко прибыл на военный полигон в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на военный полигон, где примет участие в проверке боеготовности Вооруженных сил Белоруссии, сообщил близкий к... РИА Новости, 13.02.2026
белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко прибыл на военный полигон в Белоруссии

Лукашенко прибыл на военный полигон для проверки боеготовности ВС Белоруссии

© Фото : Пул ПервогоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на военном полигоне, где примет участие в проверке боеготовности Вооруженных сил Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на военном полигоне, где примет участие в проверке боеготовности Вооруженных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : Пул Первого
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на военном полигоне, где примет участие в проверке боеготовности Вооруженных сил Белоруссии
МИНСК, 13 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на военный полигон, где примет участие в проверке боеготовности Вооруженных сил Белоруссии, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".
"Главнокомандующий сегодня лично проверяет боеготовность Вооруженных сил. Масштабная проверка ВС продолжается. Первый только что прибыл на 227-й полигон Северо-западного оперативного командования", - говорится в сообщении.
По данным канала, на находящемся в Борисовском районе Минской области полигоне президента встретил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович сообщил главе государства, что предупредил министра о его предстоящем прибытии на полигон в семь часов утра. "Я поручал в шесть… Это он специально", - приводит канал слова Лукашенко.
В настоящее время в белорусской армии параллельно проходят проверка готовности, проводимая по поручению президента, и проверка по планам минобороны и генштаба. В начале февраля Лукашенко опроверг домыслы находящейся за рубежом оппозиции, что объявление им внезапной проверки армии без предварительного информирования генштаба и министра обороны свидетельствует о недоверии к военным.
В Белоруссии началась внезапная масштабная проверка армии
16 января, 11:01
