Лукашенко прибыл на военный полигон в Белоруссии

"Главнокомандующий сегодня лично проверяет боеготовность Вооруженных сил. Масштабная проверка ВС продолжается. Первый только что прибыл на 227-й полигон Северо-западного оперативного командования", - говорится в сообщении.

По данным канала, на находящемся в Борисовском районе Минской области полигоне президента встретил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович сообщил главе государства, что предупредил министра о его предстоящем прибытии на полигон в семь часов утра. "Я поручал в шесть… Это он специально", - приводит канал слова Лукашенко.

В настоящее время в белорусской армии параллельно проходят проверка готовности, проводимая по поручению президента, и проверка по планам минобороны и генштаба. В начале февраля Лукашенко опроверг домыслы находящейся за рубежом оппозиции, что объявление им внезапной проверки армии без предварительного информирования генштаба и министра обороны свидетельствует о недоверии к военным.