https://ria.ru/20260213/lukashenko-2074094771.html
Лукашенко прибыл на военный полигон в Белоруссии
Лукашенко прибыл на военный полигон в Белоруссии - РИА Новости, 13.02.2026
Лукашенко прибыл на военный полигон в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на военный полигон, где примет участие в проверке боеготовности Вооруженных сил Белоруссии, сообщил близкий к... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T10:07:00+03:00
2026-02-13T10:07:00+03:00
2026-02-13T10:39:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074095810_0:167:1280:887_1920x0_80_0_0_7de6364344f8d53cf5c5132988254624.jpg
https://ria.ru/20260116/belorussiya-2068257013.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074095810_0:76:1178:960_1920x0_80_0_0_4862e8807362ce5a5aeae582910dc214.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко прибыл на военный полигон в Белоруссии
Лукашенко прибыл на военный полигон для проверки боеготовности ВС Белоруссии
МИНСК, 13 фев - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на военный полигон, где примет участие в проверке боеготовности Вооруженных сил Белоруссии, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал
"Пул Первого".
«
"Главнокомандующий сегодня лично проверяет боеготовность Вооруженных сил. Масштабная проверка ВС продолжается. Первый только что прибыл на 227-й полигон Северо-западного оперативного командования", - говорится в сообщении.
По данным канала, на находящемся в Борисовском районе Минской области полигоне президента встретил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович сообщил главе государства, что предупредил министра о его предстоящем прибытии на полигон в семь часов утра. "Я поручал в шесть… Это он специально", - приводит канал слова Лукашенко.
В настоящее время в белорусской армии параллельно проходят проверка готовности, проводимая по поручению президента, и проверка по планам минобороны и генштаба. В начале февраля Лукашенко опроверг домыслы находящейся за рубежом оппозиции, что объявление им внезапной проверки армии без предварительного информирования генштаба и министра обороны свидетельствует о недоверии к военным.