Рейтинг@Mail.ru
Московские специалисты восстановили музыкальную школу в Луганске - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:47 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/lugansk-2074120258.html
Московские специалисты восстановили музыкальную школу в Луганске
Московские специалисты восстановили музыкальную школу в Луганске - РИА Новости, 13.02.2026
Московские специалисты восстановили музыкальную школу в Луганске
Московские специалисты восстановили музыкальную школу №2 в Луганске, сообщил РИА Новости представитель группировки организаций городского хозяйства Москвы в... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T11:47:00+03:00
2026-02-13T11:47:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
луганск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074118314_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc492eeedd9964562ea84a08253ec17f.jpg
москва
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074118314_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cc62ac85705333d2cd380b53291bdef5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, луганск
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Луганск
Московские специалисты восстановили музыкальную школу в Луганске

Московские специалисты восстановили музыкальную школу №2 в Луганске

© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Восстановленная музыкальная школа в Луганске
Восстановленная музыкальная школа в Луганске - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
Восстановленная музыкальная школа в Луганске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московские специалисты восстановили музыкальную школу №2 в Луганске, сообщил РИА Новости представитель группировки организаций городского хозяйства Москвы в Луганске Иван Чуйко.
По его словам, здание музыкальной школы №2 в Луганске было недостроенным объектом и к образованию не имело никакого отношения. Впоследствии город определил это строение для проведения капитальных работ и размещения здесь музыкальной школы.
"Московские специалисты провели масштабную реконструкцию. Это и вентиляция, и кондиционирование, и система дымоудаления. Мы для маломобильных групп населения поставили лифт, выполнили подведение всех внешних сетей: тепло-, электро- и водоснабжения, сделали новую систему канализации. Работы начались 1 апреля 2025 года, уже в конце декабря объект был сдан в эксплуатацию", - сообщил Чуйко.
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Восстановленная музыкальная школа в Луганске
Восстановленная музыкальная школа в Луганске - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
Восстановленная музыкальная школа в Луганске
По его словам, школа рассчитана на обучение 180 детей, есть актовый зал и восемь классов для занятий.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЛуганск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала