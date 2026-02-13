Московские специалисты восстановили музыкальную школу в Луганске

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московские специалисты восстановили музыкальную школу №2 в Луганске, сообщил РИА Новости представитель группировки организаций городского хозяйства Москвы в Луганске Иван Чуйко.

По его словам, здание музыкальной школы №2 в Луганске было недостроенным объектом и к образованию не имело никакого отношения. Впоследствии город определил это строение для проведения капитальных работ и размещения здесь музыкальной школы.

"Московские специалисты провели масштабную реконструкцию. Это и вентиляция, и кондиционирование, и система дымоудаления. Мы для маломобильных групп населения поставили лифт, выполнили подведение всех внешних сетей: тепло-, электро- и водоснабжения, сделали новую систему канализации. Работы начались 1 апреля 2025 года, уже в конце декабря объект был сдан в эксплуатацию", - сообщил Чуйко.

© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Восстановленная музыкальная школа в Луганске