"Молят о пощаде": Прибалтика пожалела о разрыве с Россией - РИА Новости, 13.02.2026
08:00 13.02.2026 (обновлено: 08:06 13.02.2026)
"Молят о пощаде": Прибалтика пожалела о разрыве с Россией
"Молят о пощаде": Прибалтика пожалела о разрыве с Россией - РИА Новости, 13.02.2026
"Молят о пощаде": Прибалтика пожалела о разрыве с Россией
Попытка Вильнюса "укусить" Москву обернулась против Литвы, пишут китайские СМИ. В частности, взлетели цены на электроэнергию — пришлось даже просить помощи у... РИА Новости, 13.02.2026
литва, россия, евросоюз, в мире
Литва, Россия, Евросоюз, В мире
"Молят о пощаде": Прибалтика пожалела о разрыве с Россией

Данилов: Литве придется бороться с подорожанием электроэнергии без ЕС

CC BY 2.0 / Mantas Volungevicius / ВильнюсПанорама Вильнюса
Панорама Вильнюса - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
CC BY 2.0 / Mantas Volungevicius / Вильнюс
Панорама Вильнюса
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Светлана Медведева. Попытка Вильнюса "укусить" Москву обернулась против Литвы, пишут китайские СМИ. В частности, взлетели цены на электроэнергию — пришлось даже просить помощи у Пекина. О том, что происходит в балтийской республике, — в материале РИА Новости.

Главная ошибка

В 2022-м Литва прекратила импорт российского газа, а в феврале 2025-го вместе с другими странами Балтии вышла из энергетического кольца с Россией и Белоруссией (БРЭЛЛ), присоединившись к европейской системе электросетей.
"Для России действия Литвы были сродни укусу комара. А вот для Вильнюса реальность оказалась душераздирающей", — говорится в статье на китайском портале Baijiahao.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Ситуация тяжелая": в чем Эстония с перепугу обвинила Россию
3 февраля, 08:00
После отключения от российских энергоносителей цены на электроэнергию в Литве выросли на 46 процентов. Результат — закрытие предприятий и рост безработицы. Вильнюс "явно терпит экономический крах", отмечается в материале.
На фоне проблем Литва пересмотрела политику и разрешила использовать для электросетей произведенное в Китае оборудование, что можно расценить как мольбу о пощаде, отмечает издание.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи

Пожинают плоды

Даже если принимать цифры +46% как факт, то ключевой механизм простой — энергия бьет по себестоимости и по конкурентоспособности промышленности, говорит руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь.
"Если электроэнергия занимает условно десять-двадцать процентов издержек энергоемких производств, то рост цены на 46% дает прибавку к себестоимости примерно на 4,6-9,2%", — объясняет эксперт.
Для бизнеса с маржой (разница между выручкой и переменными расходами) пять-десять процентов это часто означает выбор без романтики: урезать выпуск, переносить мощности, закрываться или просить поддержку.
"Параллельно растет давление на домохозяйства: дорогая энергия ускоряет инфляцию и снижает реальный спрос, а это уже удар по торговле, услугам и занятости", — отмечает Тюнь.
В ноябре 2025-го годовая инфляция в Литве достигла 3,6% и была выше среднего показателя по Евросоюзу. В четвертом квартале 2025-го безработица была на уровне 6,8%.
Страна вынуждена мириться со скачками цен на электроэнергию. Из-за холодной погоды с 26 января по 1 февраля оптовая цена на электричество в Литве выросла на 24% — до 192,83 евро за мегаватт-час.
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Газпром" сообщил о дефиците газа в единственном хранилище в Прибалтике
12 февраля, 09:47
Из-за сильных морозов, а также отмены льготы по НДС на отопление для граждан счета за него для домохозяйств в январе оказались на 85-90% выше, чем в декабре 2025-го.
По данным агентства Investuok Lietuvoje, в связи со скачком цен на энергию в первом полугодии 2025-го в Литву было привлечено почти вдвое меньше зарубежных проектов и в 16 раз меньше прямых иностранных инвестиций в основные фонды, чем за аналогичный период 2024-го.
"Новые инвестиции будут идти туда, где энергоцена предсказуема и ниже, — говорит Тюнь. — В промышленности сохранится повышенный риск снижения выпуска в диапазоне один-три процента в год именно из-за энергетической составляющей и общей потери конкурентоспособности".
Транзитная и логистическая составляющие тоже пострадали после разрыва с Россией: перевозки обвалились, загрузка портов и железных дорог снизилась, добавляет руководитель проектов КГ "Полилог" Евгений Зленко.
Так, в 2024-м объемы международных перевозок уменьшились на 19,9%, а транзитные упали на 18,8%. Причина — в санкциях ЕС против России и Белоруссии.
Транзит грузов через Клайпедский порт за четыре года сократился с сорока до пяти процентов. Глава порта Альгис Латакас сообщал о попытках найти новых клиентов в странах Центральной Азии, но с переориентацией возникают серьезные сложности.
© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкВид на Клайпедский морской торговый порт
Вид на Клайпедский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Вид на Клайпедский морской торговый порт

Плата за разрыв

Эксперты подчеркивают, что, отказавшись от российских энергоносителей, перевозки и обработки российских грузов в морских портах и по железной дороге, Литва собственноручно создала себе проблемы в экономике.
Флаг возле здания посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Эксперты объяснили, почему Латвия призывает к переговорам с Россией
5 февраля, 10:52
"Последствия могут быть самыми печальными: отток экономически активного населения, дальнейший рост цен на электроэнергию, снижение ВВП и рост внешнего долга", — перечисляет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Роман Данилов.
При этом, по его словам, Литва вряд ли дождется существенной помощи от Евросоюза. Крупные экономики стран ЕС, например ФРГ, сейчас сами не в лучшем положении и сталкиваются с похожими трудностями. Так что проблему придется решать самостоятельно.
© Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен
 
ЛитваРоссияЕвросоюзВ мире
 
 
