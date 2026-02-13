Рейтинг@Mail.ru
09:54 13.02.2026 (обновлено: 10:02 13.02.2026)
Мэр Липецка сообщил об отставке
Мэр Липецка сообщил об отставке
Мэр Липецка Роман Ченцов сообщил, что уходит с должности по семейным обстоятельствам, заявление рассмотрят на ближайшей сессии городского Совета депутатов. РИА Новости, 13.02.2026
Мэр Липецка сообщил об отставке

Мэр Липецка Ченцов сообщил, что уходит с должности по семейным обстоятельствам

© Фото : Роман Ченцов/ВКонтактеРоман Ченцов
© Фото : Роман Ченцов/ВКонтакте
Роман Ченцов. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Мэр Липецка Роман Ченцов сообщил, что уходит с должности по семейным обстоятельствам, заявление рассмотрят на ближайшей сессии городского Совета депутатов.
"Принял для себя непростое решение – сложить полномочия главы города Липецка. Заявление будет рассмотрено на ближайшей сессии Липецкого городского Совета депутатов… В силу семейных обстоятельств мне важно быть рядом с близкими, уделить им максимум внимания и личного участия", - сообщил Ченцов в своём Telegram-канале.
Липецк
 
 
