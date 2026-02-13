https://ria.ru/20260213/lipetsk-2074093590.html
Мэр Липецка сообщил об отставке
Мэр Липецка сообщил об отставке - РИА Новости, 13.02.2026
Мэр Липецка сообщил об отставке
Мэр Липецка Роман Ченцов сообщил, что уходит с должности по семейным обстоятельствам, заявление рассмотрят на ближайшей сессии городского Совета депутатов. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T09:54:00+03:00
2026-02-13T09:54:00+03:00
2026-02-13T10:02:00+03:00
липецк
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955827963_0:72:1508:920_1920x0_80_0_0_3bf46bd5e2bad30cd1bd6be97cdb4025.jpg
https://ria.ru/20260213/otstavka-2074062296.html
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955827963_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_55248809625d8bc1cce68bf7cb5436a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, политика
Мэр Липецка сообщил об отставке
Мэр Липецка Ченцов сообщил, что уходит с должности по семейным обстоятельствам