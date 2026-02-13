Посол назвал Кубу главным партнером России в Латинской Америке

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Куба остается главным партнером России в Латинской Америке, Москва продолжит оказывать острову поддержку, сообщил посол России в Гаване Виктор Коронелли.
"Куба была и остается нашим главным партнером в Латинской Америке. Наши отношения находятся на уровне стратегического сотрудничества. Нет других вариантов. Россия всегда на стороне Кубы", - сказал Коронелли в интервью RT.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости сообщил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 февраля заявил, что Россия проговаривает с Кубой пути решения проблем, оказания посильной помощи стране.
