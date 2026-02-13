Рейтинг@Mail.ru
Куба не исключает возможность военной агрессии США, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2026
16:31 13.02.2026
Куба не исключает возможность военной агрессии США, заявил посол
Правительство Кубы не исключает возможность военной агрессии США и готово к ней, сообщил посол России в Гаване Виктор Коронелли. РИА Новости, 13.02.2026
Куба не исключает возможность военной агрессии США, заявил посол

Посол Коронелли: правительство Кубы готово к возможной военной агрессии США

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство Кубы не исключает возможность военной агрессии США и готово к ней, сообщил посол России в Гаване Виктор Коронелли.
"Правительство Кубы не исключает возможность открытой военной агрессии (США в отношении острова - ред.). Здесь народ, армия, правительство хорошо подготовлены к ней", - сказал Коронелли в интервью RT.
Глава Кубы предупредил США о последствиях нападения на остров
