Куба не исключает возможность военной агрессии США, заявил посол
Куба не исключает возможность военной агрессии США, заявил посол
Правительство Кубы не исключает возможность военной агрессии США и готово к ней, сообщил посол России в Гаване Виктор Коронелли. РИА Новости, 13.02.2026
Куба не исключает возможность военной агрессии США, заявил посол
Посол Коронелли: правительство Кубы готово к возможной военной агрессии США