Российский посол в Гаване назвал цель США в отношении Кубы
Российский посол в Гаване назвал цель США в отношении Кубы - РИА Новости, 13.02.2026
Российский посол в Гаване назвал цель США в отношении Кубы
Единственная цель США в отношении Кубы - это смена правительства, заявил посол России в Гаване Виктор Коронелли. РИА Новости, 13.02.2026
Российский посол в Гаване назвал цель США в отношении Кубы
Посол Коронелли: единственная цель США в отношении Кубы - смена власти