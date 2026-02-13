Рейтинг@Mail.ru
16:19 13.02.2026 (обновлено: 16:41 13.02.2026)
Единственная цель США в отношении Кубы - это смена правительства, заявил посол России в Гаване Виктор Коронелли.
Российский посол в Гаване назвал цель США в отношении Кубы

Посол Коронелли: единственная цель США в отношении Кубы - смена власти

Здание Национального Капитолия Кубы в Гаване
Здание Национального Капитолия Кубы в Гаване. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Единственная цель США в отношении Кубы - это смена правительства, заявил посол России в Гаване Виктор Коронелли.
"Единственный интерес (США - ред.) - задушить кубинскую революцию и сменить правительство", - сказал Коронелли в интервью RT.
Вид на Гавану, Куба
Эксперт рассказала, к чему приведет топливный кризис на Кубе
Вчера, 15:08
 
