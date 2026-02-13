https://ria.ru/20260213/kuba-2074187302.html
Эксперт рассказала, к чему приведет топливный кризис на Кубе
Эксперт рассказала, к чему приведет топливный кризис на Кубе - РИА Новости, 13.02.2026
Эксперт рассказала, к чему приведет топливный кризис на Кубе
Цены на продукты и транспорт на Кубе станут расти на фоне топливного кризиса, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости эксперт по Кубе, турагент Елена... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:08:00+03:00
2026-02-13T15:08:00+03:00
2026-02-13T15:08:00+03:00
Эксперт рассказала, к чему приведет топливный кризис на Кубе
Лапина: топливный кризис на Кубе приведет к росту цен на продукты и такси
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Цены на продукты и транспорт на Кубе станут расти на фоне топливного кризиса, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости эксперт по Кубе, турагент Елена Лапина.
Ранее Минэкономразвития России
из-за чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе
рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда.
"Такси будет расти, ну а питание в ресторанах будет расти соответственно стоимости продуктов", - сказала собеседница агентства.
Лапина добавила, что рестораны, ориентированные на туристов, могут столкнуться с кризисом и временными закрытиями, поскольку при отсутствии посетителей работать им станет невыгодно.
Эксперт также считает, что из-за топливного кризиса, который привел к резкому сокращению турпотока в страну, сувенирная продукция упадает в цене, а экскурсии "просто-напросто вымрут".
Президент США Дональд Трамп
29 января подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу со стороны Кубы национальной безопасности США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли
в интервью РИА Новости заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы
многолетний дефицит горючего на Кубе усугубился.