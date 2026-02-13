Эксперт рассказала, к чему приведет топливный кризис на Кубе

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Цены на продукты и транспорт на Кубе станут расти на фоне топливного кризиса, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости эксперт по Кубе, турагент Елена Лапина.

Ранее Минэкономразвития России из-за чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда.

"Такси будет расти, ну а питание в ресторанах будет расти соответственно стоимости продуктов", - сказала собеседница агентства.

Лапина добавила, что рестораны, ориентированные на туристов, могут столкнуться с кризисом и временными закрытиями, поскольку при отсутствии посетителей работать им станет невыгодно.

Эксперт также считает, что из-за топливного кризиса, который привел к резкому сокращению турпотока в страну, сувенирная продукция упадает в цене, а экскурсии "просто-напросто вымрут".