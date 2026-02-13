Люди с кубинскими флагами в Гаване. Архивное фото

Люди с кубинскими флагами в Гаване

© AP Photo / Ramon Espinosa Люди с кубинскими флагами в Гаване

На Кубе наблюдается рост цен на транспорт и нехватка продуктов

ГАВАНА, 13 фев - РИА Новости. Рост цен на транспорт и нехватка продуктов наблюдается во многих крупных кубинских городах из-за нефтяного эмбарго со стороны США, рассказали РИА Новости жители острова.

Гаване , как убедился корреспондент РИА Новости, общественный транспорт почти исчез с улиц.

"Уже невозможно доехать до Марьянао (район на юго-западе Гаваны). Цены сегодня совсем другие. Не как три дня назад, они необычайно высокие", - рассказала РИА Новости учительница начальной школы.

Поездка из Сан-Хосе-де-лас-Лахас в столицу протяженностью около 26 километров, которая еще два дня назад стоила 500 песо, подорожала до 1000 песо, или двух долларов, сказал один из водителей, ожидавших пассажиров у железнодорожного вокзала столицы.

В городе Матансас , находящемся в 40 километрах от знаменитого курорта Варадеро , закрылись многие магазинчики из-за невозможности привезти товары.

"Молоко, например, которое еще на прошлой неделе стоило 800 песо за галлон, теперь продается по 1000, и его невозможно нигде найти", - рассказала РИА Новости преподаватель Одалис.

Также пропал хлеб. Государственные магазины его не продают, а частные производители, испытывая нехватку муки, поступающей с черного рынка, существенно подняли цены, оставив наиболее уязвимых людей в тяжелом положении.