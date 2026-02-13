https://ria.ru/20260213/kuba-2074075287.html
На Кубе наблюдается рост цен на транспорт и нехватка продуктов
На Кубе наблюдается рост цен на транспорт и нехватка продуктов
Рост цен на транспорт и нехватка продуктов наблюдается во многих крупных кубинских городах из-за нефтяного эмбарго со стороны США, рассказали РИА Новости жители РИА Новости, 13.02.2026
На Кубе наблюдается рост цен на транспорт и нехватка продуктов
ГАВАНА, 13 фев - РИА Новости. Рост цен на транспорт и нехватка продуктов наблюдается во многих крупных кубинских городах из-за нефтяного эмбарго со стороны США, рассказали РИА Новости жители острова.
В Гаване
, как убедился корреспондент РИА Новости, общественный транспорт почти исчез с улиц.
"Уже невозможно доехать до Марьянао (район на юго-западе Гаваны). Цены сегодня совсем другие. Не как три дня назад, они необычайно высокие", - рассказала РИА Новости учительница начальной школы.
Поездка из Сан-Хосе-де-лас-Лахас в столицу протяженностью около 26 километров, которая еще два дня назад стоила 500 песо, подорожала до 1000 песо, или двух долларов, сказал один из водителей, ожидавших пассажиров у железнодорожного вокзала столицы.
В городе Матансас
, находящемся в 40 километрах от знаменитого курорта Варадеро
, закрылись многие магазинчики из-за невозможности привезти товары.
"Молоко, например, которое еще на прошлой неделе стоило 800 песо за галлон, теперь продается по 1000, и его невозможно нигде найти", - рассказала РИА Новости преподаватель Одалис.
Также пропал хлеб. Государственные магазины его не продают, а частные производители, испытывая нехватку муки, поступающей с черного рынка, существенно подняли цены, оставив наиболее уязвимых людей в тяжелом положении.
Эти проблемы усугубляются нехваткой медикаментов, перебоями с вывозом мусора как в Гаване, так и в других провинциях, а также дефицитом воды из-за отключений электричества.