В Крыму задержали членов ячейки международной террористической организации
В Крыму задержали членов ячейки международной террористической организации
В Крыму ФСБ выявила ячейку террористической организации, вербовавшую мусульман
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Члены ячейки международной террористической организации, вербовавшие мусульман в Бахчисарайском районе Крыма, задержаны правоохранителями, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности РФ
в Бахчисарайском районе республики Крым
пресечена противоправная деятельность ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации, состоявшей из двух граждан России... В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники задержаны сотрудниками ФСБ
России", - говорится в сообщении.
Радикалы проводили целенаправленную работу по распространению на территории Крыма террористической идеологии. В ходе конспиративных собраний они вербовали в свои ряды местных мусульман для дальнейшего системного обучения, основанного на доктрине создания так называемого всемирного халифата.
По местам жительства задержанных найдены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы террористической направленности, средства связи, электронные носители информации, содержащие сведения о формах и методах деятельности международной террористической организации.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частями 1, 2 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ.