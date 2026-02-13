Рейтинг@Mail.ru
В Крыму задержали членов ячейки международной террористической организации - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/krym-2074093678.html
В Крыму задержали членов ячейки международной террористической организации
В Крыму задержали членов ячейки международной террористической организации - РИА Новости, 13.02.2026
В Крыму задержали членов ячейки международной террористической организации
Члены ячейки международной террористической организации, вербовавшие мусульман в Бахчисарайском районе Крыма, задержаны правоохранителями, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T09:55:00+03:00
2026-02-13T09:55:00+03:00
происшествия
россия
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/02/1551470264_315:64:2000:1012_1920x0_80_0_0_5d20b06935dd7260bf1068e47d94581d.jpg
https://ria.ru/20260213/srok-2074069097.html
https://ria.ru/20251205/fsb-2060005995.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/02/1551470264_569:0:1997:1071_1920x0_80_0_0_594253a69ed7ae090b8b93554aa04275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму задержали членов ячейки международной террористической организации

В Крыму ФСБ выявила ячейку террористической организации, вербовавшую мусульман

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Члены ячейки международной террористической организации, вербовавшие мусульман в Бахчисарайском районе Крыма, задержаны правоохранителями, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности РФ в Бахчисарайском районе республики Крым пресечена противоправная деятельность ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации, состоявшей из двух граждан России... В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники задержаны сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Главарю террористической ячейки из дагестанской колонии увеличили срок
Вчера, 05:24
Радикалы проводили целенаправленную работу по распространению на территории Крыма террористической идеологии. В ходе конспиративных собраний они вербовали в свои ряды местных мусульман для дальнейшего системного обучения, основанного на доктрине создания так называемого всемирного халифата.
По местам жительства задержанных найдены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы террористической направленности, средства связи, электронные носители информации, содержащие сведения о формах и методах деятельности международной террористической организации.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частями 1, 2 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ.
Задержание членов ячейки международных террористов в Башкирии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
ФСБ показала задержание членов ячейки террористов в Башкирии
5 декабря 2025, 11:52
 
ПроисшествияРоссияРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала