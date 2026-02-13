Глава "Круга добра" рассказал о молитве о детях с тяжелыми заболеваниями

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о молитве, которая теперь будет читаться каждый год о детях с тяжелыми заболеваниями, а также об их родителях и врачах.