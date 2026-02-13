Рейтинг@Mail.ru
Глава "Круга добра" рассказал о молитве о детях с тяжелыми заболеваниями
15:35 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/krug-2074199282.html
Глава "Круга добра" рассказал о молитве о детях с тяжелыми заболеваниями
Глава "Круга добра" рассказал о молитве о детях с тяжелыми заболеваниями - РИА Новости, 13.02.2026
Глава "Круга добра" рассказал о молитве о детях с тяжелыми заболеваниями
Глава фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о молитве, которая теперь будет читаться... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:35:00+03:00
2026-02-13T15:35:00+03:00
общество
россия
александр ткаченко (протоиерей)
владимир путин
русская православная церковь
россия
Новости
ru-RU
общество, россия, александр ткаченко (протоиерей), владимир путин, русская православная церковь
Общество, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Владимир Путин, Русская православная церковь
Глава "Круга добра" рассказал о молитве о детях с тяжелыми заболеваниями

Путину рассказали о молитве, которую ежегодно будут читать в РФ за больных детей

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о молитве, которая теперь будет читаться каждый год о детях с тяжелыми заболеваниями, а также об их родителях и врачах.
«
"Он (патриарх Московский и всея Руси Кирилл - ред.) своим указом определил, чтобы была составлена особая служба о детях с суровыми заболеваниями, об их родителях и о врачах. И 1 октября каждый год во всех храмах Русской Православной Церкви совершается и будет совершаться специальная сугубая молитва об этом", - рассказал Ткаченко.
Владимир Путин на встрече с протоиереем Александром Ткаченко - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Он добавил, что таким решением патриарх поддержал указ президента о создании фонда "Круг добра" и отметил значимость его работы.
«
"Святейший патриарх отметил, что вот родители когда узнают диагноз ребенка и прогноз, они испытывают ту глубину переживаний и страданий, которые испытала Богородица, когда ей был открыто рождение сына и его предназначение", - пояснил Ткаченко.
Фонд "Круг добра" создан указом президента РФ Владимира Путина 5 января 2021 года для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечения их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.
