Самому красивому в мире коту подберут пару, рассказала его хозяйка
18:14 13.02.2026
Самому красивому в мире коту подберут пару, рассказала его хозяйка
Самому красивому в мире коту подберут пару, рассказала его хозяйка
Самому красивому в мире коту подберут пару, рассказала его хозяйка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАбиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк на выставке лучших собак и кошек России "Золотая лапа" в Москве. 13 февраля 2026
Абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк на выставке лучших собак и кошек России Золотая лапа в Москве. 13 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк на выставке лучших собак и кошек России "Золотая лапа" в Москве. 13 февраля 2026
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Самому красивому коту в мире Дарлену Флеру Далмору Блэку, живущему в московском питомнике, подберут пару, сообщила РИА Новости хозяйка-заводчица питомца Дарья Грузинова.
В 2025 году абиссинский кот Дарлен Флер Далмор Блэк возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек.
«
"Мы работаем в своем питомнике: у нас есть свои кошки, свои коты. Мы в пределах своего питомника в основном и вяжем животных. У Далмора, естественно, есть кошки дома, так что кого-нибудь мы подберем", - рассказала Грузинова.
Абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк и его владелица Дарья Грузинова - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Владелица самого красивого в мире кота рассказала о его характере
