Московские ветеринары спасли кота, отравившегося антифризом
Хорошие новости
 
16:31 13.02.2026
Московские ветеринары спасли кота, отравившегося антифризом
Московские ветеринары спасли кота, отравившегося антифризом
Московские ветеринары спасли кота, отравившегося антифризом

В Москве спасли отравившегося антифризом кота Лисенка

© Фото : ГБУ "Мосветобъединение"Кот по кличке Лисенок
© Фото : ГБУ "Мосветобъединение"
Кот по кличке Лисенок
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московские ветеринарные врачи спасли кота Лисенка, отравившегося антифризом, сообщается в Telegram-канале сети государственных ветклиник Москвы ГБУ "Мосветобъединение".
"Кот по кличке Лисенок поступил в клинику в тяжёлом состоянии с острым повреждением почек. Как выяснилось, питомец лизал пролитый антифриз: Лисенок живёт в частном доме и имеет доступ в гараж, где хранится автомобильная химия. В течении двух недель врачи боролись за жизнь кота. Владелец приложил все усилия, чтобы спасти своего любимца, и ежедневно возил его на интенсивную терапию. В итоге пациент справился и был выписан практически здоровым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав этого продукта входит этиленгликоль, который и является ядом.
"Основные причины отравления животных антифризом: привлекательный вкус и запах (антифриз - сладкий), высокая токсичность, лёгкая доступность (хранится дома, в машине), плохая осведомлённость владельцев о его отравляющей способности. Средства, содержащие этиленгликоль, должны быть недоступны для питомцев и использоваться осторожно, ведь опасен не только свежий продукт. Пролитый антифриз впитывается в бетонные плиты гаражей и автостоянок. При попадании влаги он снова выделяется из бетона и представляет опасность. Смертность у животных от отравления этиленгликолем очень высока", - подчеркивается в сообщении.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
