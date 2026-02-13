https://ria.ru/20260213/kot-2074215030.html
Московские ветеринары спасли кота, отравившегося антифризом
Московские ветеринары спасли кота, отравившегося антифризом - РИА Новости, 13.02.2026
Московские ветеринары спасли кота, отравившегося антифризом
Московские ветеринарные врачи спасли кота Лисенка, отравившегося антифризом, сообщается в Telegram-канале сети государственных ветклиник Москвы ГБУ... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T16:31:00+03:00
2026-02-13T16:31:00+03:00
2026-02-13T16:31:00+03:00
хорошие новости
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074212902_0:76:966:619_1920x0_80_0_0_b96ec22f4413f39b52d426f37b7d2c76.jpg
https://ria.ru/20251128/kot-2058377754.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074212902_0:0:966:725_1920x0_80_0_0_29216e3456180f4a458554e4da7bf635.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
Хорошие новости, Москва, Общество
Московские ветеринары спасли кота, отравившегося антифризом
В Москве спасли отравившегося антифризом кота Лисенка
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Московские ветеринарные врачи спасли кота Лисенка, отравившегося антифризом, сообщается в Telegram-канале
сети государственных ветклиник Москвы ГБУ "Мосветобъединение".
"Кот по кличке Лисенок поступил в клинику в тяжёлом состоянии с острым повреждением почек. Как выяснилось, питомец лизал пролитый антифриз: Лисенок живёт в частном доме и имеет доступ в гараж, где хранится автомобильная химия. В течении двух недель врачи боролись за жизнь кота. Владелец приложил все усилия, чтобы спасти своего любимца, и ежедневно возил его на интенсивную терапию. В итоге пациент справился и был выписан практически здоровым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав этого продукта входит этиленгликоль, который и является ядом.
"Основные причины отравления животных антифризом: привлекательный вкус и запах (антифриз - сладкий), высокая токсичность, лёгкая доступность (хранится дома, в машине), плохая осведомлённость владельцев о его отравляющей способности. Средства, содержащие этиленгликоль, должны быть недоступны для питомцев и использоваться осторожно, ведь опасен не только свежий продукт. Пролитый антифриз впитывается в бетонные плиты гаражей и автостоянок. При попадании влаги он снова выделяется из бетона и представляет опасность. Смертность у животных от отравления этиленгликолем очень высока", - подчеркивается в сообщении.