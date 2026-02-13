Костромская область лидирует по доступности услуг банков на селе

КОСТРОМА, 13 фев – РИА Новости. Костромская область вышла в лидеры по доступности услуг банков в сельских населенных пунктах, при поддержке Банка России в регионе открыто уже 35 пунктов финансовой доступности, сообщает администрация региона.

Проект по созданию кабинетов финансовой доступности в сельских населенных пунктах направлен на обеспечение равного доступа граждан к банковским и государственным услугам. Программу реализует Банк России совместно с регионами с 2024 года.

По данным обладминистрации, в Костромской области пункты финансовой доступности организуют на базе библиотек и культурных центров, их оборудуют компьютерами с доступом в интернет. Специалисты проводят обучение сотрудников учреждений, консультируют и предоставляют актуальные материалы для повышения финансовой грамотности посетителей.

"Сегодня в Костромской области действуют уже 35 сельских кабинетов. Это самое большое количество среди регионов ЦФО по информации Банка России. Точки финансовой доступности расположены в населенных пунктах Красносельского, Сусанинского, Чухломского, Островского, Мантуровского и Нейского округов", - говорится в сообщении.

Специалист костромского отделения Банка России Елена Козырева, чьи слова приводятся в сообщении, подчеркнула, что проект активно развивается в Костромской области благодаря поддержке администрации региона.