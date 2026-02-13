https://ria.ru/20260213/kostroma-2074119534.html
Костромская область лидирует по доступности услуг банков на селе
КОСТРОМА, 13 фев – РИА Новости. Костромская область вышла в лидеры по доступности услуг банков в сельских населенных пунктах, при поддержке Банка России в регионе открыто уже 35 пунктов финансовой доступности, сообщает администрация региона.
Проект по созданию кабинетов финансовой доступности в сельских населенных пунктах направлен на обеспечение равного доступа граждан к банковским и государственным услугам. Программу реализует Банк России совместно с регионами с 2024 года.
По данным обладминистрации, в Костромской области пункты финансовой доступности организуют на базе библиотек и культурных центров, их оборудуют компьютерами с доступом в интернет. Специалисты проводят обучение сотрудников учреждений, консультируют и предоставляют актуальные материалы для повышения финансовой грамотности посетителей.
"Сегодня в Костромской области действуют уже 35 сельских кабинетов. Это самое большое количество среди регионов ЦФО по информации Банка России. Точки финансовой доступности расположены в населенных пунктах Красносельского, Сусанинского, Чухломского, Островского, Мантуровского и Нейского округов", - говорится в сообщении.
Специалист костромского отделения Банка России Елена Козырева, чьи слова приводятся в сообщении, подчеркнула, что проект активно развивается в Костромской области благодаря поддержке администрации региона.
"Для населенных пунктов, в которых отсутствуют банковские офисы, создание специальных пунктов дистанционного обслуживания становится важным решением. В дальнейшем кабинеты будут открываться и в других населенных пунктах, где есть такая потребность", - отметила Козырева.