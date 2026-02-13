Долина может заработать три миллиона рублей на билетах на концерт в Коломне

По данным РИА Новости, зал дома культуры "Тепловозостроитель" рассчитан более чем на 570 мест. Цены на билеты варьируются от 2,9 до 6,5 тысяч рублей. При условии солд-аута выручка от продаж билетов составит почти три миллиона рублей. Однако менее чем за месяц до концерта в продаже более 350 билетов в партер и свыше 70 свободных мест на балконе, что составляет около 72% от общего количества.