Рейтинг@Mail.ru
Долина может заработать три миллиона рублей на билетах на концерт в Коломне - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
06:28 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/kontsert-2074071289.html
Долина может заработать три миллиона рублей на билетах на концерт в Коломне
Долина может заработать три миллиона рублей на билетах на концерт в Коломне - РИА Новости, 13.02.2026
Долина может заработать три миллиона рублей на билетах на концерт в Коломне
Народная артистка РФ Лариса Долина может заработать почти три миллиона рублей на проданных билетах на концерт в Коломне, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T06:28:00+03:00
2026-02-13T06:28:00+03:00
шоубиз
обнинск
коломна
брянск
лариса долина
сергей пудовкин
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056953_0:39:3051:1755_1920x0_80_0_0_4082c44bcee76ca9991eef66d6a06e2c.jpg
https://ria.ru/20260211/dolina-2073646339.html
https://ria.ru/20260203/dolina-2072028622.html
обнинск
коломна
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056953_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_c59e1592c717399ec45f507a7bc9c600.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обнинск, коломна, брянск, лариса долина, сергей пудовкин, домодедово (аэропорт)
Шоубиз, Обнинск, Коломна, Брянск, Лариса Долина, Сергей Пудовкин, Домодедово (аэропорт)
Долина может заработать три миллиона рублей на билетах на концерт в Коломне

РИА Новости: Долина может заработать три миллиона рублей за концерт в Коломне

© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
Лариса Долина . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина может заработать почти три миллиона рублей на проданных билетах на концерт в Коломне, выяснило РИА Новости.
Долина планирует дать концерт "Юбилей в кругу друзей" в Коломне 11 марта.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Долина примет участие в гала-концерте "Триумфа джаза" в Петербурге
11 февраля, 14:00
По данным РИА Новости, зал дома культуры "Тепловозостроитель" рассчитан более чем на 570 мест. Цены на билеты варьируются от 2,9 до 6,5 тысяч рублей. При условии солд-аута выручка от продаж билетов составит почти три миллиона рублей. Однако менее чем за месяц до концерта в продаже более 350 билетов в партер и свыше 70 свободных мест на балконе, что составляет около 72% от общего количества.
Ранее сообщалось, что концерты Долиной в Обнинске и Брянске, запланированные на 8 и 9 марта, перенесены на ноябрь. Причиной переноса мероприятия в Городском дворце культуры Обнинска РИА Новости назвали плохие продажи. В свою очередь, представитель артистки Сергей Пудовкин объяснил РИА Новости, что переносы концертов на ноябрь связаны с изменениями в графике Долиной, и назвал ситуацию "техническим переносом".
Второго февраля Долина дала первый в 2026 году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в подмосковном Домодедово. Как передавал корреспондент РИА Новости, заполняемость зала составила более 95%.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Представитель Долиной рассказал о переносах концертов певицы
3 февраля, 19:25
 
ШоубизОбнинскКоломнаБрянскЛариса ДолинаСергей ПудовкинДомодедово (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала