Долина может заработать три миллиона рублей на билетах на концерт в Коломне

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина может заработать почти три миллиона рублей на проданных билетах на концерт в Коломне, выяснило РИА Новости.
Долина планирует дать концерт "Юбилей в кругу друзей" в Коломне 11 марта.
Долина примет участие в гала-концерте "Триумфа джаза" в Петербурге
11 февраля, 14:00
По данным РИА Новости, зал дома культуры "Тепловозостроитель" рассчитан более чем на 570 мест. Цены на билеты варьируются от 2,9 до 6,5 тысяч рублей. При условии солд-аута выручка от продаж билетов составит почти три миллиона рублей. Однако менее чем за месяц до концерта в продаже более 350 билетов в партер и свыше 70 свободных мест на балконе, что составляет около 72% от общего количества.
Ранее сообщалось, что концерты Долиной в Обнинске и Брянске, запланированные на 8 и 9 марта, перенесены на ноябрь. Причиной переноса мероприятия в Городском дворце культуры Обнинска РИА Новости назвали плохие продажи. В свою очередь, представитель артистки Сергей Пудовкин объяснил РИА Новости, что переносы концертов на ноябрь связаны с изменениями в графике Долиной, и назвал ситуацию "техническим переносом".
Второго февраля Долина дала первый в 2026 году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в подмосковном Домодедово. Как передавал корреспондент РИА Новости, заполняемость зала составила более 95%.
Представитель Долиной рассказал о переносах концертов певицы
3 февраля, 19:25