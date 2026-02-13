Верховный суд рассмотрит иск о запрете деятельности Антивоенного комитета*

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ рассмотрит иск о признании "Антивоенного комитета России"* террористической организацией и запрете ее деятельности, сообщается в канале Верховного Суда России на платформе МАХ.
"Верховный Суд России принял к производству иск о признании международной неправительственной организации, созданной в форме общественного движения, "Антивоенный комитет России"* (Russian antiwar committee, Великобритания) террористической и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании.
В октябре 2025 года ФСБ России возбудила уголовное дело против Михаила Ходорковского** и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России" по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.
* Признан в РФ нежелательной организацией
** Лицо, признанное иностранным агентом в России
Минюст расширил список нежелательных в России организаций
10 февраля, 18:34