Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд рассмотрит иск о запрете деятельности Антивоенного комитета* - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 13.02.2026 (обновлено: 13:44 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/komitet-2074155890.html
Верховный суд рассмотрит иск о запрете деятельности Антивоенного комитета*
Верховный суд рассмотрит иск о запрете деятельности Антивоенного комитета* - РИА Новости, 13.02.2026
Верховный суд рассмотрит иск о запрете деятельности Антивоенного комитета*
Верховный суд РФ рассмотрит иск о признании "Антивоенного комитета России"* террористической организацией и запрете ее деятельности, сообщается в канале... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T13:27:00+03:00
2026-02-13T13:44:00+03:00
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
https://ria.ru/20260212/dud-2073872619.html
https://ria.ru/20260210/minjust-2073503377.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия
Россия, Происшествия
Верховный суд рассмотрит иск о запрете деятельности Антивоенного комитета*

Верховный суд рассмотрит иск о признании Антивоенного комитета террористическим

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ рассмотрит иск о признании "Антивоенного комитета России"* террористической организацией и запрете ее деятельности, сообщается в канале Верховного Суда России на платформе МАХ.
"Верховный Суд России принял к производству иск о признании международной неправительственной организации, созданной в форме общественного движения, "Антивоенный комитет России"* (Russian antiwar committee, Великобритания) террористической и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Суд ужесточил приговор Дудю* по делу об уклонении от обязанностей иноагента
12 февраля, 12:12
Подчеркивается, что дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании.
В октябре 2025 года ФСБ России возбудила уголовное дело против Михаила Ходорковского** и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России" по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.
* Признан в РФ нежелательной организацией
** Лицо, признанное иностранным агентом в России
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Минюст расширил список нежелательных в России организаций
10 февраля, 18:34
 
РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала