Дуэт "Сестры Зайцевы": что стало с комиками из золотого состава Comedy Club

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В нулевые их узнавали на улице, цитировали в курилках офисов и институтов. Роман Юнусов и Алексей Лихницкий — дуэт с шутливым названием "Сестры Зайцевы" — были одними из самых ярких звезд Comedy Club.

Прошло больше 15 лет с момента их ухода из проекта. Куда делись комики, которые смешили миллионы?

Как агроном и эколог стали звездами

Оба парня учились в московских сельскохозяйственных вузах. Роман Юнусов — в Московской сельскохозяйственной академии по специальности агроном. Алексей Лихницкий окончил Сельскохозяйственную академию имени Тимирязева, по направлению эколог. Оба играли в КВН — Юнусов в команде "Мегаполис" и "РосНОУ", Лихницкий только в "РосНОУ". Именно в студенческой лиге они и подружились.

Юнусову тогда приходилось нелегко. Чтобы купить костюмы для выступлений, он подрабатывал грузчиком. Но юмор был важнее денег. В 2003-м судьба свела его с Гариком Мартиросяном — капитаном команды "Новые армяне". Тот рассказал об открытом наборе в новый проект — Comedy Club.

Роман и Алексей пришли на кастинг. Решили выступать вдвоем. Название придумали быстро — "Сестры Зайцевы". Это была ирония над популярными в 90-е певицами-близняшками, которые носили ту же фамилию. Пародийный образ зашел мгновенно.

Пять лет на сцене — и усталость от образа

С 2003 по 2008 год дуэт был в эфире еженедельно. Они стали узнаваемыми лицами Comedy Club, входили в "золотой состав" шоу. Но постепенно артисты начали чувствовать : образ стал тесным. Одни и те же шутки, одни и те же персонажи. Хотелось чего-то большего.

Официально под брендом "Сестры Зайцевы" артисты перестали выступать в начале 2010-го. Оба начали строить сольные карьеры — каждый в своем направлении.

Вопреки планам, Юнусов и Лихницкий некоторое время работали вместе — но уже не под маской "Сестер Зайцевых". В 2016-м они работали на радио "Максимум" — вели программу "Зайцевись!". В их послужном списке также "Ноги прокурора" и "Разрушители пословиц", викторина "Подмосковные вечера".

Но это были скорее исключения. Оба артиста давно позиционируют себя как самостоятельные личности, каждый со своим стилем и направлением.

Роман Юнусов: от КВН до ТЭФИ

Роман родился в Кимовске Тульской области 9 сентября 1980-го. После Comedy Club его карьера пошла в гору. Его стали приглашать на центральное телевидение — сначала в качестве актера, потом как ведущего.

© Сарик Андреасян Кадр из фильма "Что творят мужчины" © Сарик Андреасян Кадр из фильма "Что творят мужчины"

С 2018-го он вел развлекательное "Шоу выходного дня" на СТС. За эту работу Роман получил премию ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы".

Параллельно начал сниматься в кино. В его фильмографии больше десятка картин — в основном комедии. Самые известные: "Что творят мужчины!", "Корпоратив", "Женщины против мужчин", "Остров везения". Также Юнусов играет в антрепризных спектаклях.

В 2022-м участвовал в реалити "Звезды в Африке" — занял 7-е место. Рекламодатели тоже не обошли его вниманием: он снялся в роликах "Ростелеком", KFC, Burger King.

Роман познакомился с супругой Викторией, еще учась в академии. У супругов двое детей — дочь София и сын Давид. Семья живет в Москве.

© Фото : соцсети Романа Юнусова Роман Юнусов © Фото : соцсети Романа Юнусова Роман Юнусов

Алексей Лихницкий: от саксофона до диджея и продюсера

Алексей родился во Владикавказе 19 сентября 1981-го. С детства занимался музыкой — играл на саксофоне в школьном оркестре, ходил на танцы. После школы переехал в Москву, чтобы поступить в Тимирязевскую академию.

После ухода из Comedy Club его путь пошел иначе, чем у Юнусова. Алексей попробовал себя в кино — снялся в фильме "Что творят мужчины!", занимался озвучкой мультфильмов. Но главной страстью стала музыка.

В конце нулевых он серьезно увлекся диджеингом. Сегодня выступает под псевдонимом DJ Likhnitsky — играет в московских клубах и городах России, пишет собственные треки. В последние годы он сменил фокус на продюсирование, написание сценариев и режиссуру.

© Фото : соцсети Алексея Лихницкого Алексей Лихницкий © Фото : соцсети Алексея Лихницкого Алексей Лихницкий

"Я нахожу новые пути для самореализации, развиваюсь дальше, используя накопленный опыт. Это нормально для взрослого человека", — признается Алексей. — Снимаю короткометражные фильмы. Это захватывает. Кино — большая, точная форма. Она не прощает никаких неточностей — в отличие от ТВ. <...> Кино — ничем не ограниченный полет фантазии, где все зависит только от тебя".

Одной из его последних работ стал фильм "Легенда без номера", где он выступает в качестве сценариста и продюсера. В октябре 2025-го стартовали съемки комедийного сериала "Очень древняя Русь" для ТНТ, где Лихницкий также выступил сценаристом.