ЕС осудил решение Китая о пошлинах на молочную продукцию

БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Евросоюз считает решение Китая ввести пошлины на некоторые виды молочной продукции из стран ЕС неоправданным и рассматривает возможность обратиться с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
В четверг министерство коммерции КНР опубликовало решение о введении пошлин на импорт некоторых видов молочной продукции от разных компаний из ЕС. Пошлины будут действовать пять лет, начиная с пятницы. Окончательный размер пошлин составит 7,4-11,7%. Для большинства компаний из опубликованного списка будет действовать тариф в 9,5%, средний размер ставки составит 9,9%. Под эти пошлины, в частности, попадают несгущенные молоко и сливки без добавления подсластителей с содержанием жира более 10%, а также сыры и творог.
Российский агропром очень востребован в Китае, заявил посол
10 февраля, 21:22
"Мы считаем эти меры необоснованными. Мы признаем, что эти пошлины при окончательном определении существенно ниже, чем те, которые были предложены на предварительном этапе. Тем не менее, мы по-прежнему твердо придерживаемся мнения, что этого расследования вообще не должно было быть... Мы сейчас проведем оценку последствий этих мер, и наши обязательства заключаются в защите законных интересов нашего молочного сектора в ЕС в соответствии с международными стандартами торговли. Мы рассмотрим, какие у нас есть варианты, включая возможность принятия мер во ВТО", - сказал Жилл.
Общая стоимость импорта перечисленных товаров Поднебесной из Евросоюза по итогам 2025 года составила 506,3 миллиона долларов. С учетом средней ставки в 9,9%, за год действия этих пошлин ЕС потеряет в среднем 50,1 миллиона долларов, а за пять лет - около 250,6 миллиона долларов.
Сильнее всего пошлины скажутся на Франции - ее экспорт попавшей под пошлины молочной продукции за 2025 год составил 197,2 миллиона долларов. Также заметно пошлины отразятся на Италии (74,8 миллиона долларов), Нидерландах (59,9 миллиона долларов), Дании (56,8 миллиона долларов) и Ирландии (42,4 миллиона долларов).
В МИД заявили об отсутствии проблем при безвизовом режиме с Китаем
11 февраля, 11:00