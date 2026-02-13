ЕС осудил решение Китая о пошлинах на молочную продукцию

БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Евросоюз считает решение Китая ввести пошлины на некоторые виды молочной продукции из стран ЕС неоправданным и рассматривает возможность обратиться с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.

Общая стоимость импорта перечисленных товаров Поднебесной из Евросоюза по итогам 2025 года составила 506,3 миллиона долларов. С учетом средней ставки в 9,9%, за год действия этих пошлин ЕС потеряет в среднем 50,1 миллиона долларов, а за пять лет - около 250,6 миллиона долларов.