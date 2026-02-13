Рейтинг@Mail.ru
В Китае заявили о готовности оказать Украине новую гуманитарную помощь
17:16 13.02.2026
В Китае заявили о готовности оказать Украине новую гуманитарную помощь
В Китае заявили о готовности оказать Украине новую гуманитарную помощь - РИА Новости, 13.02.2026
В Китае заявили о готовности оказать Украине новую гуманитарную помощь
Китай готов предоставить Украине новую гуманитарную помощь, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой на... РИА Новости, 13.02.2026
2026
в мире, китай, украина, ван и (политик)
В мире, Китай, Украина, Ван И (политик)
В Китае заявили о готовности оказать Украине новую гуманитарную помощь

Глава МИД КНР Ван И: Китай готов предоставить Украине новую гуманитарную помощь

Флаг Китая
Флаг Китая
© РИА Новости / Илья Питалев
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости. Китай готов предоставить Украине новую гуманитарную помощь, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Китай готов оказать Украине новую гуманитарную помощь", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.
Ван И добавил, что китайско-украинские отношения должны развиваться в правильном направлении и поддерживать стабильное и здоровое развитие.
Сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) открылась в Пекине
Посол в Китае рассказал о позиции Пекина по урегулированию на Украине
10 февраля, 16:18
 
