https://ria.ru/20260213/kitaj-2074234960.html
В Китае заявили о готовности оказать Украине новую гуманитарную помощь
В Китае заявили о готовности оказать Украине новую гуманитарную помощь - РИА Новости, 13.02.2026
В Китае заявили о готовности оказать Украине новую гуманитарную помощь
Китай готов предоставить Украине новую гуманитарную помощь, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой на... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:16:00+03:00
2026-02-13T17:16:00+03:00
2026-02-13T17:16:00+03:00
в мире
китай
украина
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
https://ria.ru/20260210/posol-2073473673.html
китай
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20542c4395a51356d93cd33cda88f0f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, украина, ван и (политик)
В мире, Китай, Украина, Ван И (политик)
В Китае заявили о готовности оказать Украине новую гуманитарную помощь
Глава МИД КНР Ван И: Китай готов предоставить Украине новую гуманитарную помощь