Рыськов заявил о намерении дойти до Верховного суда по спору с Киркоровым

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 13 фев - РИА Новости . Предприниматель Глеб Рыськов заявил РИА Новости, что намерен дойти до Верховного суда по земельному спору с певцом Филиппом Киркоровым.

Ранее Рыськов сообщал РИА Новости, что в иске он требует снять с кадастрового учета часть земли Киркорова и снести объекты, которые расположены на береговой полосе общего пользования.