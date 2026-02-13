Рейтинг@Mail.ru
Рыськов заявил о намерении дойти до Верховного суда по спору с Киркоровым - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/kirkorov-2074265393.html
Рыськов заявил о намерении дойти до Верховного суда по спору с Киркоровым
Рыськов заявил о намерении дойти до Верховного суда по спору с Киркоровым - РИА Новости, 13.02.2026
Рыськов заявил о намерении дойти до Верховного суда по спору с Киркоровым
Предприниматель Глеб Рыськов заявил РИА Новости, что намерен дойти до Верховного суда по земельному спору с певцом Филиппом Киркоровым. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T18:27:00+03:00
2026-02-13T18:27:00+03:00
филипп киркоров
московский областной суд
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037797887_0:48:2990:1730_1920x0_80_0_0_82566d46f16b35241def20c07de6f38e.jpg
https://ria.ru/20260206/kontsert-2072592237.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037797887_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_05e624918656db8acfe26c991834a3c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филипп киркоров, московский областной суд, происшествия
Филипп Киркоров, Московский областной суд, Происшествия
Рыськов заявил о намерении дойти до Верховного суда по спору с Киркоровым

Рыськов готов дойти до Верховного суда по земельному спору с Киркоровым

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 13 фев - РИА Новости. Предприниматель Глеб Рыськов заявил РИА Новости, что намерен дойти до Верховного суда по земельному спору с певцом Филиппом Киркоровым.
Красногорский городской суд отказал Рыськову в иске к Киркорову, обжаловать решение он намерен в Московский областной суд.
«
"Дойду до Верховного суда", - добавил Рыськов.
Ранее Рыськов сообщал РИА Новости, что в иске он требует снять с кадастрового учета часть земли Киркорова и снести объекты, которые расположены на береговой полосе общего пользования.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Киркоров может собрать полные залы сразу на трех концертах в Москве
6 февраля, 04:06
 
Филипп КиркоровМосковский областной судПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала