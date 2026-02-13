Суд отказал предпринимателю Рыськову в иске к Киркорову

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 13 фев - РИА Новости. Красногорский городской суд отказал предпринимателю Глебу Рыськову в иске к Филиппу Киркорову, в котором он просил снять с кадастрового учета часть земли певца и снести объекты, расположенные на береговой полосе в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В удовлетворении исковых требований… отказать", - огласила решение судья.

Представитель певца просил суд отказать в иске в полном объеме. Сам Киркоров на заседания не приходил.

Ранее Рыськов в беседе с РИА Новости рассказал, что в иске он потребовал снять с кадастрового учета часть земли Киркорова и снести объекты, которые расположены на береговой полосе общего пользования. Рыськов не назвал точное количество объектов, которые расположены вдоль береговой полосы, но отметил, что там есть теннисный корт.

Спорный участок, по его словам, был образован ответчиком в 2022 году.