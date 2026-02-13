https://ria.ru/20260213/kiev-2074313498.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.02.2026
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T23:41:00+03:00
2026-02-13T23:41:00+03:00
2026-02-13T23:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
киев
украина
Новости
киев, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина
