В Киеве дезертир из ВСУ взорвал гранату в квартире, есть погибший
В Киеве дезертир из ВСУ взорвал гранату в квартире, есть погибший - РИА Новости, 13.02.2026
В Киеве дезертир из ВСУ взорвал гранату в квартире, есть погибший
Дезертир из ВСУ подорвал гранату в квартире в Оболонском районе Киева, один человек погиб, двое получили ранения, сообщила киевская полиция. РИА Новости, 13.02.2026
В Киеве дезертир из ВСУ взорвал гранату в квартире, есть погибший
В Киеве один человек погиб при взрыве гранаты в квартире
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Дезертир из ВСУ подорвал гранату в квартире в Оболонском районе Киева, один человек погиб, двое получили ранения, сообщила киевская полиция.
"Столичные полицейские задержали мужчину, который взорвал гранату в квартире. Один человек погиб, двое получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции украинской столицы.
Как уточняется в публикации, подозреваемый - 29-летний военнослужащий ВСУ
, находится в розыске как самовольно оставивший часть. Мужчина пришел в гости к знакомым, где в ходе распития алкоголя возник конфликт. Дезертир решил подорвать гранату в помещении из-за чего погиб 45-летний владелец квартиры, еще два человека получили ранения, среди которых и сам подозреваемый.
Полиция начала расследование по статье об умышленном убийстве.