10:39 13.02.2026 (обновлено: 10:42 13.02.2026)
В Киеве дезертир из ВСУ взорвал гранату в квартире, есть погибший
В Киеве дезертир из ВСУ взорвал гранату в квартире, есть погибший
в мире, киев, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
В Киеве дезертир из ВСУ взорвал гранату в квартире, есть погибший

В Киеве один человек погиб при взрыве гранаты в квартире

© Фото : Полиция КиеваПоследствия подрыва гранаты в квартире в Оболонском районе Киева
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Дезертир из ВСУ подорвал гранату в квартире в Оболонском районе Киева, один человек погиб, двое получили ранения, сообщила киевская полиция.
"Столичные полицейские задержали мужчину, который взорвал гранату в квартире. Один человек погиб, двое получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции украинской столицы.
Как уточняется в публикации, подозреваемый - 29-летний военнослужащий ВСУ, находится в розыске как самовольно оставивший часть. Мужчина пришел в гости к знакомым, где в ходе распития алкоголя возник конфликт. Дезертир решил подорвать гранату в помещении из-за чего погиб 45-летний владелец квартиры, еще два человека получили ранения, среди которых и сам подозреваемый.
Полиция начала расследование по статье об умышленном убийстве.
Место взрыва в Киевском районе Одессы. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Одессе подорвали автомобиль украинского военного
6 февраля, 10:08
 
