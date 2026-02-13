Последствия подрыва гранаты в квартире в Оболонском районе Киева

В Киеве дезертир из ВСУ взорвал гранату в квартире, есть погибший

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Дезертир из ВСУ подорвал гранату в квартире в Оболонском районе Киева, один человек погиб, двое получили ранения, сообщила киевская полиция.

"Столичные полицейские задержали мужчину, который взорвал гранату в квартире. Один человек погиб, двое получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции украинской столицы.

Как уточняется в публикации, подозреваемый - 29-летний военнослужащий ВСУ , находится в розыске как самовольно оставивший часть. Мужчина пришел в гости к знакомым, где в ходе распития алкоголя возник конфликт. Дезертир решил подорвать гранату в помещении из-за чего погиб 45-летний владелец квартиры, еще два человека получили ранения, среди которых и сам подозреваемый.