В прошлом году банки спасли от хищений 13,9 триллиона рублей своих клиентов

"За 2025 год объем предотвращенных операций без добровольного согласия клиентов составил 13 895,4 миллиарда рублей (в 2024 году – 13 508,04 миллиарда рублей)", - сказано в обзоре ЦБ по операциям, совершенных без добровольного согласия клиентов финансовых организаций.