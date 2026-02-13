Рейтинг@Mail.ru
17:12 13.02.2026 (обновлено: 17:20 13.02.2026)
В прошлом году банки спасли от хищений 13,9 триллиона рублей своих клиентов

ЦБ: в 2025 году банки спасли от киберхищений 13,9 трлн рублей своих клиентов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российским банкам в 2025 году удалось спасти от киберхищений 13,9 триллиона рублей своих клиентов, сообщил регулятор.
"За 2025 год объем предотвращенных операций без добровольного согласия клиентов составил 13 895,4 миллиарда рублей (в 2024 году – 13 508,04 миллиарда рублей)", - сказано в обзоре ЦБ по операциям, совершенных без добровольного согласия клиентов финансовых организаций.

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Мошенники научились превращать телефоны россиян в свои банковские карты
12 февраля, 02:23
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссиямошенникиПроисшествия
 
 
