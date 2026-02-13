ЦБ оценил объем хищений с банковских счетов в прошлом году

«

"Размер похищенных злоумышленниками средств вырос на 6,4%, до 29,3 миллиарда рублей. Количество мошеннических операций увеличилось на 31,2%. Такая динамика во многом связана с тем, что в прошлом году для крупных банков стало обязательным наличие в мобильном приложении спецкнопки", - говорится в "Обзоре операций, совершенных без добровольного согласия клиентов финансовых организаций".