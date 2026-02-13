Рейтинг@Mail.ru
ЦБ оценил объем хищений с банковских счетов в прошлом году - РИА Новости, 13.02.2026
17:27 13.02.2026
ЦБ оценил объем хищений с банковских счетов в прошлом году
ЦБ оценил объем хищений с банковских счетов в прошлом году
Размер похищенных кибермошенниками средств клиентов банков в 2025 году вырос на 6,4%, до 29,3 миллиарда рублей, сообщил регулятор.
ЦБ оценил объем хищений с банковских счетов в прошлом году

Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Размер похищенных кибермошенниками средств клиентов банков в 2025 году вырос на 6,4%, до 29,3 миллиарда рублей, сообщил регулятор.
"Размер похищенных злоумышленниками средств вырос на 6,4%, до 29,3 миллиарда рублей. Количество мошеннических операций увеличилось на 31,2%. Такая динамика во многом связана с тем, что в прошлом году для крупных банков стало обязательным наличие в мобильном приложении спецкнопки", - говорится в "Обзоре операций, совершенных без добровольного согласия клиентов финансовых организаций".

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Россиянам могут разрешить требовать с операторов связи ущерб от мошенников
