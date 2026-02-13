https://ria.ru/20260213/khischeniya-2074237606.html
ЦБ оценил объем хищений с банковских счетов в прошлом году
ЦБ оценил объем хищений с банковских счетов в прошлом году
Размер похищенных кибермошенниками средств клиентов банков в 2025 году вырос на 6,4%, до 29,3 миллиарда рублей, сообщил регулятор. РИА Новости, 13.02.2026
ЦБ оценил объем хищений со счетов клиентов банков в 2025 году в 29,3 млрд рублей